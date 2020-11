L’accès à cette quête nécessite d’être a minima au rang « L’espoir du peuple » de la légende du fantôme. Au nord-est de la Forge de Komatsu, un musicien appelle à l’aide. Un massacre a été perpétré sous ses yeux par un homme qui voulait en savoir plus sur la légende de la frappe céleste. Celui-ci n’a manifestement pas obtenu les réponses qu’il souhaitait. Vous décidez d’enquêter, ce qui a pour effet de démarrer le récit mythique « La frappe céleste ».

Le musicien appelé Yamato vous raconte l’histoire de Shigenori, le guerrier le plus rapide de Tsushima. Il a créé la technique de la frappe céleste, le coup le plus rapide qui soit. Grâce à elle, le guerrier a pu sauver l’île de redoutables créatures.

Une fois disparu suite à cette bataille, on raconte qu’une poignée d’élus ont pu réussir à apprendre la frappe céleste auprès de Shigenori. Jin conclut alors que c’est certainement ce que souhaite faire le meurtrier.

Partez donc au nord-ouest en direction du pont à la recherche de traces de sa part. Une fois arrivé, une femme pleure sous la structure. Parlez-lui. Elle vous apprend qu’un certain Yasuhira Koga est responsable de ces massacres.

Suivez-la de l’autre côté du pont et remarquez les traces de cheval au sol. Remontez la piste vers le nord-ouest puis une fois à un croisement, continuez sur la gauche. Au nouvel embranchement juste après partez sur la droite, et enfin droit devant vous après le troisième croisement.

Vous remarquez ensuite un chemin bordé de torches sur votre droite. Prenez-le et vous arriverez très vite à un camp de mongols. Cachez vous dans les hautes herbes puis préparez vous soit à passer discrètement soit à enclencher la Confrontation.

Si vous souhaitez la jouer discrète, attendez que l’ennemi de droite aille dans sa tente puis assassinez-le en prenant garde à ce que celui qui supervise les esclaves ne vous voit pas. Un autre garde va rentrer dans la tente. Sortez en restant caché puis surveillez ses mouvements avec l’écoute tactique. Dès qu’il rentre assassinez-le également afin qu’il n’ait pas le temps de sonner l’alerte.

Revenez devant l’entrée du camp puis faites le tour par la gauche afin de vous débarrasser d’un garde au niveau des hautes herbes. Ne tardez pas ensuite à éliminer un maximum d’ennemis grâce à l’arc, en commençant par le garde en hauteur, puis celui devant la tour, ainsi que le garde qui se trouve devant lui, car votre victime va alerter le superviseur des esclaves qui patrouille.

Vous avez également la solution des carillons pour amener les ennemis vers les hautes herbes et ainsi les tuer tout en laissant leur cadavre caché, ou des nids de frelons pour faire un peu de travail à votre place.

Une fois tous les ennemis vaincus, adressez vous à l’esclave qui vous apprend que Yasuhira n’est plus ici. Allez fouillez la tour de guet du camp. Vous apprenez que le meurtrier tente effectivement d’apprendre la frappe céleste grâce aux indices que révèlent le récit de la légende.

Parmi ceux-ci, les arbres aux feuilles blanches. Cherchez-en un à l’ouest de votre position, vers la montagne. Après quelques dizaines de mètres vous apercevrez des feuilles blanches au sommet.

Rendez-vous ensuite devant l’entrée du sanctuaire de la fleur du prunier pour un petit peu d’escalade jusqu’à l’arbre. Suivez le chemin puis passez sur la gauche avant le tronc incendié. Grimpez quelques rochers et branches pour finalement se faufiler à travers deux rochers.

Continuez de passer de branches en branches jusqu’à traverser le pont enflammé puis grimper jusqu’à apercevoir l’arbre aux feuilles blanches. Profitez en pour honorer le sanctuaire si vous ne l’avez pas déjà fait, puis faites un grand saut sur sa droite pour vous rattraper à une corniche et vous hisser jusqu’à l’arbre.

Une fois à son pied, observez au loin, et vous remarquerez un bosquet entier d’arbres aux feuilles blanches : c’est votre prochaine destination. Revenez légèrement sur vos pas puis, au lieu de repartir vers le sanctuaire, laisses vous tomber sur la gauche pour redescendre et ainsi aller plus vite. Une fois dans le bosquet, continuez vers l’ouest jusqu’à entendre des cris.

Une personne se fait interroger et torturer par des Mongols. Assassinez depuis les hauteurs l’ennemi qui se présente près de vous, puis rampez à l’intérieur de la maison par la petite grille. Tuez l’interrogateur. L’otage n’étant plus menacé directement, il reste cependant à vaincre les autres soldats. Là encore, manière forte ou discrétion, à vous de voir.

En suivant la voie furtive, rebroussez chemin et faites le tour afin de vous retrouver au niveau de la murette. Une fois que la brute s’arrête au niveau du cabanon, assassinez-la. Faites à nouveau demi-tour pour vous occuper du garde posté à l’entrée de la maison de l’otage puis tuez-le également.

À l’arc, occupez vous successivement du garde accroupi face à la maison, puis des deux autres situés près du puits. Vous remarquerez celui qui rôde sur le pont, alors n’attendez pas et réglez-lui également son compte.

Plus que deux ennemis. Cherchez l’échelle posée contre la maison, et accédez au toit. D’ici, si vous détenez la compétence assassinat multiple, tuez-les grâce à cette technique. Sinon, tirez dans la tête du soldat à droite et aussitôt, assassinez depuis le toit le soldat restant.

Le calme étant installé, allez voir l’otage. Celui-ci vous révèle que Yasuhira est parti défier son grand-père à l’arène de duel de Komatsu afin d’apprendre la frappe céleste. Dirigez-vous au sud-ouest en direction de cette arène. Près de votre destination, vous allez devoir passer par le tronc abattu par Yasuhira pour y accéder définitivement.

Vous voilà presque arrivé, mais un nouveau groupe de Mongols occupe les alentours. En optant pour la discrétion, éliminez la brute juste devant vous, puis chargez-vous de celle de gauche, accroupie, pour finir par le double épéiste situé sur la droite.

Rapprochez-vous des deux gardes droit devant vous et éliminez-les, en veillant à ce que le soldat en hauteur se retrouve à la droite du pont. Terminez par celui-ci puis progressez jusqu’à l’arène. Malheureusement, vous arrivez trop tard, le vieil homme a été tué par Yasuhira, qui a pu apprendre la frappe céleste. Préparez-vous alors à l’affronter.

Méfiez-vous de cette technique, dont l’usage est signalé par le voyant rouge. Prenez garde également à son attaque imparable au voyant bleu, à moins que vous ayez appris à détourner ce type de mouvement via les techniques dédiées. Une fois qu’il ne reste plus beaucoup de santé à Yasuhira, exécutez vous-même la frappe céleste afin de l’achever. Enterrez le vieil homme, ce qui clôt le récit mythique.

Vous voilà donc propriétaire de la technique Frappe Céleste, ainsi que d’un nouveau kit de sabre appelé Faucon céleste. Pour d’autres astuces, nous vous renvoyons sur notre guide complet de Ghost of Tsushima.