L’accès à cette quête nécessite d’être a minima au rang « Le héros de Tsushima » de la légende du fantôme, et d’avoir fait la rencontre de Dame Sanjo lors du récit du Voyage de Jin « Un message ardent ».

C’est à la Crique d’Umugi, au sud-ouest de la préfecture, que vous retrouverez cette fois le musicien Yamato. Vous ne le trouverez pas comme d’habitude à raconter ses histoires en jouant du shamisen, mais plutôt inquiet et porteur d’un message venant d’un démon appelé Kojiro. Vous entamez ainsi le récit mythique « Les six lames de Kojiro ».

Yamato vous décrit alors un chapeau de paille très cruel qui décima un jour ses propres frères. Une fois banni, les esprits de la mort bénirent son armure, faisant de Kojiro un guerrier encore plus redoutable.

Aujourd’hui et avec l’arrivée des Mongols, les chapeaux de paille se sont donc alliés à eux et auraient compté le retour de Kojiro dans leurs rangs. Celui-ci ne pourrait être défié qu’en éliminant les cinq autres chapeaux de paille dispersés dans la région de Toyotama pour vous provoquer.

Il faudra donc vous rendre dans ces cinq lieux différents et battre ces ronin en duel :

Duel dans les lis araignées/Centre d’Umugi

Duel sous la chute d’eau/Nord d’Otsuna

Duel sous les feuilles d’automne/Est de Kubara

Duel des vagues brisées/Est de Kushi

Duel dans le marais des noyes/Ouest de Akashima

Une fois tous les duels remportés, retournez vois Yamato à la Crique d’Umugi. Il vous apprend que Kojiro est désormais prêt à vous tuer. Rendez-vous au nord de votre position, pour rejoindre la grotte du Monastère d’Omi, là où vous attend le guerrier légendaire.

Préparez vous à participer à un duel bien plus ardu que celui que vous ont proposé les cinq autres hommes de paille. Parez au maximum ses attaques simples et esquivez au maximum ses attaques chargées (rouges) pour ne surtout pas se laisser submerger.

Si vous arrivez à bien lire ses mouvements, et que vous disposez des capacités Parade Parfaite et Esquive Parfaite, abusez-en pour infliger des dégâts notables à Kojiro tout en pouvant enchaîner quelques coups en plus ensuite.

D’une manière générale, restez patient et privilégiez le tenue de Ronin, l’armure de clan de samourai ou même l’armure du clan Sakai, plus propices à ce type de combat. Equipez-vous également de charmes pouvant être utiles.

À l’issue de ce duel âpre vous obtiendrez l’armure de Kensei, qui bonifie l’usage des armes de fantôme.

