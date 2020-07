Dernière grosse exclusivité de la PlayStation 4, Ghost of Tsushima à la lourde tâche de présenter le dernier grand open-world de la console en provenance d’un des studios PlayStation. Le titre débarque enfin ce 17 juillet et nous offrira un monde vaste à découvrir, qui pourra d’ailleurs ne pas être pollué par tout un tas d’indicateurs afin de laisser libre à cours à l’exploration du joueur. Si Sucker Punch avait promis que le titre serait le plus long de toutes leurs autres productions, quelle est la durée de vie de Ghost of Tsushima ?

Quelle est la durée de vie de Ghost of Tsushima ?

Comme dans tout open-world, le joueur est relativement libre de suivre l’histoire à son rythme ou de se balader dans des recoins perdus pour tout explorer. Mais lorsque l’on est pas trop occupé à fouiner partout sur la grande île de Tsushima, combien de temps faut-il pour terminer l’histoire ? Combien de temps pour tout explorer et combien faut-il d’heures pour terminer le jeu à 100% ?

Après avoir fini le jeu, nous vous donnons quelques indications avec des précisions plus bas sur la durée de vie de Ghost of Tsushima :

Histoire principale : Environ 30 heures

Histoire + quêtes annexes : 30 à 40 heures

Finir le jeu à 100% : 60 heures et plus

On notera la présence de nombreux objectifs et de quêtes annexes dans le jeu, qui approfondissent les personnages et nous permettent de découvrir les secrets de Tsushima. Les collectibles vous prendront beaucoup de temps si vous ne cherchez pas à les récupérer en cours de route ou bien si vous n’utilisez pas la tenue de voyageur. Le long plus étant de trouver toutes les bannières de Sashimono.

Notez également que ces indications prennent en compte le fait de laisser les indicateurs visuels. En les désactivant, et en suivant le vent et les indices laissés par le jeu pour explorer, il faudra plus de temps pour terminer le jeu. Plusieurs niveaux de difficultés sont également disponibles, ce qui influera directement sur la durée de vie. Ici, ces indications prennent en compte une partie en mode normal.

Ghost of Tsushima sera disponible dès ce 17 juillet en exclusivité sur PlayStation 4. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre test complet, aussi disponible en vidéo.