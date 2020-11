L’accès à cette quête nécessite d’être a minima au rang « Le vent persistant » de la légende du fantôme. Partez en direction du Village d’Hiyoshi. Non loin des bambous d’entraînement, asseyez-vous et écoutez l’histoire d’Uchitsune contée par le musicien Yamato. Vous entamez ainsi le récit « La malédiction d’Uchitsune ».

Uchitsune était le plus grand archer du Japon où il abattit un jour un démon ailé à l’aide de son arc long. À sa mort, la bête maudit l’archer, et vit en des humains la silhouette de l’animal, qu’il tua en grand nombre. Banni sur l’île de Tsushima par l’empereur où il y mourra, la légende dit que son arc est toujours caché quelque part sur l’île.

Yamato vous livre à l’issue de son histoire une piste où chercher l’arc : à l’est sur la côte, Uchitsune aimait s’y promener et affectionnait beaucoup les hortensias bleues. Direction la côte, donc histoire de trouver des indices.

À la vue des hortensias, vous n’êtes plus très loin. Suivez les fleurs jusqu’à arriver à une tombe. Faufilez-vous à travers les différentes ouvertures et inspectez la tombe.

Vous mettez ainsi la main sur une carte, montrant une île aux fleurs bleues. Prenez le chemin de la sortie de la tombe par l’ouverture au niveau du sol puis, à peine sortie, vous voilà mis en garde par un moine archer au masque de tengu.

Partez tout de même vers le nord en direction du Littoral d’Isonade, afin d’y chercher l’île, et donc l’arc. Longez le littoral jusqu’à apercevoir à nouveau des fleurs bleues puis suivez le chemin qu’elles semblent indiquer. Au bout du chemin vous vous retrouverez sur la plage, en face de la fameuse île que vous cherchez. Allez-y.

Hélas, vous n’y trouverez rien de plus qu’une autre peinture, désignant cette fois une montagne entourée de fleurs bleues. En repartant, le moine vous fait part se son dernier avertissement et vous somme de stopper vos recherches.

Direction cette fois le sud-ouest pour trouver cette montagne. Si vous disposez d’un point de voyage rapide non loin de la destination, allez y pour gagner du temps, sinon, chevauchez.

En passant par le nord, faites attention à ne pas tomber nez à nez avec des Mongols en patrouille, et contournez leur position, sauf si vous souhaitez croiser le fer. Vous retrouverez ensuite rapidement la trace des fleurs bleues indiquant la direction de la montagne.

Continuez et vous arriverez enfin à l’arc d’Uchitsune. Une fois l’arc en main, Jin se retrouve piégé dans un endroit étrange et est amené à combattre un tengu. Méfiez-vous des ses vives attaques signalées par une lueur bleue. Ne négligez pas non plus ses offensives symbolisées par une lumière rouge, qu’il prépare dès qu’il range son épée dans son fourreau.

Effectuez des parades et essayez même d’en réussir des parfaites afin de porter de sérieux dégâts au démon, car une fois sa vie relativement entamée, il enchaînera de rapides coups et peut mettre votre barre de vie rapidement à zéro.

Une fois le combat remporté, Jin revient à lui et le récit est désormais clos, avec en votre possession l’arc long d’Uchitsune ainsi que les flèches explosives. Pour d’autres astuces, nous vous renvoyons sur notre guide complet de Ghost of Tsushima.