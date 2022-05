Emplacement des Omnipuces de la Semaine 8 | Guide Fortnite Chapitre 3 Saison 2

Comme toutes les semaine nous revenons sur les différentes Omnipuces qu’il est possible de trouver à trois lieux bien précis. De fait, dans cet article vous retrouverez les emplacements des puces de la Semaine 8 de la Saison 2 du Chapitre 3 de Fortnite.

Omnipuces à Coney Crossroads

La première série d’Omnipuce se trouve à Coney Crossroads. On y trouve une première puce à l’intérieur du garage de la station service, une deuxième sur le balcon du restaurant à sorbet, et une troisième sur une fontaine derrière le bâtiment « Garden Center »

Omnipuces au Bourg-Jonesy

Pour cette deuxième série, il faut se rend au Bourg-Jonesy pour mettre la main sur ces petites puces. Une première est trouvable facilement au centre du lieu, caché sous un bateau renversé. Une deuxième se trouve sur le petit ponton en bois de pêche, et la dernière est dans la cellule sous la grande maison.

Omnipuces au manoir maritime

On arrive à la dernière série de puces à trouver, et pour cela il faut se rendre au nord de la map dans la partie enneigée de l’île, au manoir maritime. Une première puce se situe dans le labyrinthe, une deuxième près d’un feu de camp devant la maison, et la dernière se trouve justement dans la maison en haut des escaliers.

Vous pouvez retrouver la localisation précise des Omnipuces pour la Semaine 8 grâce à la carte de @FN_Assist sur Twitter :

[#Fortnite Ch.3 Season 2 Week 8 Omni-Chip Locations Guide] – LIVE NOW pic.twitter.com/WyTCKwuzTS — FNAssist – News & Leaks (@FN_Assist) May 12, 2022

