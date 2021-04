Visiblement, les joueurs de Genshin Impact ont apprécié passer du temps avec Noëlle puisqu’elle est de retour pour une nouvelle escapade. Après un entrainement à la chevalerie, vous allez devoir aider notre apprentie à étudier pour son examen. Voici donc la soluce pour débloquer toutes les fins de cette nouvelle escapade.

Il existe 6 fins différentes à obtenir avec Noëlle. Notez que vous n’êtes pas obligés de recommencer la quête en entier pour les obtenir. Vous pouvez choisir chaque segment de la quête individuellement pour recommencer à ce stade précis. Ici, nous détaillerons uniquement comment obtenir ces fins, et pas les « fausses » fins qui amènent à un échec de la quête.

Notez bien que tous les choix n’ont pas forcément une importance majeure, et que l’on reviendra ici seulement sur les choix qui impactent le reste de la quête, ou ceux qui permettent d’obtenir des succès.

Allez voir Noëlle à la bibliothèque de Mondstadt pour démarrer la quête. Ici, nous avons trois segments principaux ayant chacune 2 fins. Nous vous conseillons de bien lire les fins deux par deux histoire de bien suivre la démarche pour les obtenir facilement.

Une fois à la bibliothèque, vous commencez à discuter de l’examen de Noëlle qui a lieu dans 6 mois, cependant notre attachante chevalier servante ne semble pas confiante tant elle révise assidument.

A un moment de la conversation, proposez-lui de se détendre en répondant : « Il faudrait que tu te détendes un peu, non ? ». Proposez également par la suite un changement de décor pour partir en direction de Liyue : « Un changement de décor pourrait te faire du bien. ».

Une fois dans la ville, choisissez « Allons au restaurant Wanmin » après quelques dialogues sur la gastronomie pour que Noëlle puisse déguster un bon plat épicé. Après un petit dialogue avec un petit garçon chez le forgeron du coin, choisissiez : « Passons par les Trois Bolées du Port avant de continuer à visiter. ».

Il vous faudra alors aider Tian la langue de fer pour lui donner de l’inspiration. Une fois aux abords de la ville, détruisez toutes les structures pour faire apparaitre une vague de monstres. Une fois vaincu, notre homme sera satisfait et commencera à vanter les exploits de notre héroïne qui seraient le début d’une nouvelle légende. Vous débloquerez également le succès » Une servante intouchable ».

Pour débloquer la seconde fin de ce premier segment, revenez au moment où vous devez choisir où aller après l’épisode chez le forgeron. Choisissez donc cette fois-ci : « Allons au port. On pourra demander conseil aux Millelithes. ». Vous serez ainsi amener à aider Sha’yin, une fois les ennemis terrassés, vous passerez un dernier moment agréable autour d’une tasse de thé.

Passons maintenant au deuxième segment. Retour à la bibliothèque en choisissant les dialogues suivants : « Je viens juste prendre des nouvelles. », « Est-ce que je peux t’aider ? », N’aie pas peur et affronte le stress de l’examen de front ! », et enfin « Tu pourrais passer d’autres examens pour t’habituer au stress. ».

Cela vous amènera à passer l’épreuve de la guide des aventuriers avec Noëlle. Il vous faudra ainsi répondre aux trois questions de Cyrus. Voici les réponses aux questions de Cyrus :

Autre question importante, le choix du plat pour reprendre des forces : Choisissez du steak sous peine de ne pas atteindre le sans-faute. Il ne vous suffit plus qu’à vaincre le golem avant la fin du temps imparti pour réussir toutes les épreuves sans fioriture et atteindre le score parfait pour une fin parfaite.

Cette fin est très facile à avoir puisqu’il vous suffit de reprendre le déroulement précédent et de manquer au moins une épreuve (comme une question ou le golem).

Passons enfin à la première fin du troisième segment. Lors de vos discussions à la bibliothèque choisissez cette série de réponses : « N’aie pas peur et affronte le stress de l’examen de front ! » puis » Tu pourrais essayer d’autres examens pour t’habituer au stress. ». Noëlle va ensuite tenter une rapide initiation d’éclaireuse pour marcher dans les traces d’Amber.

Après un petite activité de terrain avec le Baron Lapinou, notre chevalier servante va essayer de trouver un nouveau modèle. Optez donc pour : « Tu pourrais devenir Grande Maitresse suppléante, comme Jean. ».

Retournez ensuite à Mondstadt pour aider Marjorie à retrouver un monocle. Allez voir Gloria assise sur son banc pour dénicher des indices, et enfin examinez les trois nids d’oiseaux pour retrouver le monocle afin d’obtenir cette nouvelle fin.

Pour débloquer cette dernière fin, suivez simplement le cheminement précédent à partir du combat avec le Baron Lapinou sauf qu’au lieu de Jean, optez pour Kaeya : « Tu pourrais devenir capitaine de cavalerie comme Kaeya. ».

Cela vous amènera à la taverne de Mondstadt, Noëlle ne dénichera pas d’informations comme Kaeya mais aidera à sa façon. Impossible de vous trompez ici quelque soit vos choix.

Et voilà, vous disposez désormais de toutes les fins avec Noëlle pour cette deuxième partie de son escapade. Vous obtiendrez aussi le succès « On se détend ». N’hésitez pas à consulter nos autres guides pour en savoir toujours plus sur Genshin Impact.