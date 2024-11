Les énigmes de la Tour (planque) – Guide Call of Duty Black Ops 6

Suivez notre guide pour réussir toutes les énigmes de la Tour pas à pas et ainsi débloquer le Trophée 🏆️ Les puzzles, Mason.

L’énigme du Piano

Pour débuter ces énigmes, rendez-vous dans la salle adjacente à la salle principale des missions pour y trouver un piano contre un mur. Non loin de là se trouve une lampe à lumière noire pour faire apparaître des symboles sur les murs.

Repérez l’ordre de ces symboles en démarrant de la cheminée de l’autre côté et en faisant le tour de la pièce pour voir apparaître 5 symboles nommés de 1 à 5 et reproduisez l’enchainement musical sur le piano correspondant à ces 5 symboles dans l’ordre, pour ouvrir une porte dérobée juste à côté.

En descendant l’escalier, vous vous rendez compte que la porte suivante est verrouillée et nécessitera la résolution d’une autre énigme, celle de la chaudière.

L’énigme de la Chaudière

Pour trouver la chaudière, rendez-vous dans le sous-sol de la planque en empruntant la porte à droite dans le couloir près de la salle des missions. Tout en bas, allez dans la pièce du fond pour trouver la chaudière et son mode d’emploi. Mais comme on est sympa, on vous donne la marche à suivre pour comprendre les mécaniques :

Commencez par activer deux fois la vanne intitulée Chaudière pour l’arrêter

Puis activez une fois la vanne du Carburant pour baisser de moitié la jauge

Puis une fois celle de la Veilleuse (la lumière s’affiche en blanc fixe)

Réactivez enfin deux fois la vanne de la Chaudière pour qu’elle se remette en route (la lumière doit être verte)

Remontez ensuite près de la porte du piano et descendez dans le bunker secret.

L’énigme du Bunker

Une fois dans le bunker, repérez la porte fermée à l’aide d’un digicode sur la droite. Utilisez votre lampe à lumière noire pour trouver les touches les plus utilisées et entrez-les dans un ordre voulu à la manière d’un Mastermind. Le jeu vous indiquera les chiffres bien placés, ceux mal placés et ceux absents. Utilisez prioritairement ceux dont les empreintes ressortent le plus en blanc.

Une fois la porte ouverte, vous trouverez un ordinateur. Il faudra ici déchiffrer le code à partir des indices donnés par l’ordinateur, indices liés à des lettres correspondant à des chiffres, dont vous trouverez la signification en bas de l’écran. Il vous suffira de reporter la lettre correspondant à chaque chiffre d’un mot codé pour en trouver le sens.

Voici les mots que vous devrez trouver ici :

91054 : Porte

2577475 : Cellule

103785 : Bunker

569717 : Ouvrir

Une fois ceci fait, rebroussez chemin et allez vers la droite pour trouver une porte celle fois ouverte. Une fois ici, vous pouvez avancer vers la prochaine porte et crocheter la serrure à l’aide de vos joysticks pour repérer la bonne position à maintenir. Une fois la porte de la salle de torture ouverte, ramassez la clé présente ici.

Repartez ensuite dans le couloir et allez ouvrir la porte tout au fond à droite avec la clé, en repartant vers l’entrée du bunker. Cette pièce est une grosse énigme à elle toute seule et nécessitera un bon sens de l’observation et de la déduction.

L’énigme du Coffre-fort

Dans cette pièce se trouvent des objets, des chiffres visibles à la lumière noir, mais aussi un enregistrement audio. Ce message sera audible dès que vous aurez réglé la radio en faisant correspondre les courbes sinusoïdales en latitude et longitude.

Le même message, aléatoire selon les joueurs et joueuses, vous donnera des objets à examiner de près pour en trouver les 4 chiffres correspondant à rentrer sur un coffre-fort à l’étage.

Nous avons par exemple obtenu les phrases suivantes nous donnant le code 8935 :

« Ce n’est pas un simple cendrier « , dit Grand-père.

« , dit Grand-père. « Il est marqué des armoiries de nos ancêtres ».

de nos ancêtres ». Je me suis enfoncé dans le canapé , agacé par son cadeau.

, agacé par son cadeau. Grand-père s’est penché en avant dans son fauteuil : « Soyez fiers de votre héritage« .

De nombreuses autres combinaisons existent et vous demanderont toutes de bien regarder votre environnement. Rassurez-vous les phrases sont répétées en boucle le temps de votre présence dans la pièce. Une fois les chiffres obtenus dans le bon ordre, quittez le bunker et rendez-vous dans une des chambres de l’étage (au fond à gauche quand vous montez l’escalier principal). Entrez le code sur le coffre pour l’ouvrir et obtenir le Trophée ainsi que diverses récompenses dont de l’argent, 1000$ et un plan pour un couteau.

Vous voici parvenus à la fin du guide des énigmes de la Tour dans Call of Duty Black Ops 6. Retrouvez notre FAQ complète ainsi que notre test du jeu pour tout savoir sur celui-ci.