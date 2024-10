Guide Call of Duty Black Ops 6

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Call of Duty Black Ops 6. A noter que cette section sera régulièrement mise à jour donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

Campagne

(A venir)

Zombies par manches

(A venir)

Multijoueur

(A venir)

FAQ Call of Duty Black Ops 6

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet de Call of Duty Black Ops 6. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons ensuite cette FAQ.

Présentation Call of Duty Black Ops 6

Call of Duty Black Ops 6 est le nouvel opus de la licence à succès détenue par Activision. Premier jeu à sortir depuis le rachat effectif d’Activision-Blizzard-King par Microsoft, Call of Duty Black Ops 6 suit les événements de Call of Duty Black Ops Cold War au début des années 1990, au coeur d’événements majeurs comme la chute du mur de Berlin ou encore la fin de la Guerre Froide ainsi que la Guerre du Golfe.

On retrouvera des personnages bien connus de la licence comme Franck Woods, diminué suite aux événements des précédents jeux, tandis qu’Alex Mason ou encore Jason Hudson ne seront pas de la partie suite à leur disparition dans Call of Duty Black Ops 2. De nouveaux personnages font également leur apparition comme Troy Marshall, un leader charismatique et méthodique mené tout comme Woods par Jane Harrow, responsable au sein de la CIA.

Habitués à travailler en équipe, les deux hommes vont alors se retrouver suspendus après une opération difficile au Koweït, contraints de devoir opérer dans l’ombre pour mener à bien leur mission et arrêter un groupuscule dangereux, Le Panthéon. Ils vont alors former leur propre équipe d’agents rebelles, grâce à deux nouveaux personnages Felix Neumann, un génie des technologies, et Sevati Dumas, une tueuse à gages hors pair, auxquels se joindra une autre icône de la licence, Russel Adler qui fait son grand retour ici.

Quand et où sort Call of Duty Black Ops 6 ?

Call of Duty Black Ops 6 est sorti le 25 octobre sur PC (via Microsoft Store, Steam et Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S. Le jeu est également disponible dans le Xbox Game Pass Ultimate et Xbox Game Pass Console (plus commercialisé), ainsi que sur le PC Game Pass et dans le Xbox Cloud Gaming.

Faut-il avoir joué aux précédents Black Ops pour jouer à Call of Duty Black Ops 6 ?

Bien qu’il soit recommandé de connaître les antécédents de certains personnages clés de cet opus pour mieux appréhender les événements qui se déroulent dans la Campagne et dans le mode Zombies, un rappel des faits est disponible sur la chaîne YouTube du jeu. Les événements peuvent également être joués ici, l’aventure se suffisant à elle même. Concernant le mode Multijoueur, nul besoin d’avoir joué aux précédents jeux, des tutoriels seront présents pour vous guider si besoin.

Ce nouvel opus constitue le quatrième dans l’ordre chronologique pour la série des Black Ops. Il suit en effet le premier Call of Duty Black Ops, puis Call of Duty Black Ops Cold War, et certaines missions de Call of Duty Black Ops 2. Les autres jeux de la série et les missions dans le futur de Call of Duty Black Ops 2 se déroulent, elles, au XXIe siècle.

En quoi la Campagne de Black Ops 6 semble différente ?

Plusieurs missions possèdent plusieurs manières d’opérer selon que vous préfériez rester discret ou foncer dans le tas. En recueillant divers indices un peu partout, vous pourriez obtenir un chemin alternatif élargissant alors le champ des possibles pour réussir à bien vos missions. De plus, pour vous reposer entre les missions, un hub sous forme de planque sera à votre disposition avec personnalisation et énigmes au programme.

Quelles sont les grandes nouveautés de Call of Duty Black Ops 6 ?

La nouveauté de cet opus est sans équivoque l’apparition de l’Omnimovement ou en français mouvement multidirectionnels. Ces mouvements multidirectionnels vous permettront de sprinter, plonger et glisser dans toutes les directions, et de pivoter à 360° même allongé, dans tous les modes de jeu, y compris la Campagne. Pour une fluidité accrue, vous pourrez activer l’enjambement automatique des obstacles, l’assistance au sprint, et l’accroupissement automatique (bien que ces options soient facultative), tout comme la personnalisation de l’interface et de l’affichage tête haute pour une expérience plus authentique.

Le Corner Slicing est une innovation du gameplay de cette édition annuelle qui permet de faire pivoter l’arme en fonction de la vitesse et de la direction du joueur, particulièrement lors du franchissement d’une porte, offrant ainsi une expérience visuelle plus fluide.

Combien de cartes seront disponibles dans le mode multijoueur au lancement ?

Un total de 16 cartes est attendu pour démarrer fin octobre dont 12 cartes en modes normaux en 6 vs 6 et 4 cartes en mode Strike en 2 vs 2 ou 6 vs 6. La carte iconique Nuketown est attendue début novembre.

Voici la liste complète des 12 cartes de base :

Babylon

Derelict

Lowtown

Payback

Protocol

Red Card

Rewind

Scud

Skyline

Subsonic

Vault

Vorkuta

Voici les 4 cartes Strike en 2 vs 2 ou 6 vs 6 :

Gala

Pit

Skateout

Warhead

Quels sont les modes de jeu disponibles au lancement du multijoueur ?

Plusieurs modes de jeu sont disponibles pour jouer au mode multijoueur de Call of Duty Black Ops 6, répartis en 3 catégories.

Les modes standards sont :

En 6 vs 6 Match à mort par équipe Domination Recherche et destruction Elimination confirmée Point stratégique Quartier Général Contrôle Ordre d’exécution

En 2 vs 2 Escarmouche

A 8 joueurs Mêlée générale



Les modes alternatifs sont :

En 6 vs 6 Domination Confrontation Match à mort par équipe Confrontation Elimination confirmée Confrontation Ordre d’exécution Confrontation



Certains modes de jeu sont également disponible en mode Hardcore (ATH limité et plus difficile), il s’agit des modes Match à mort par équipe, Ordre d’exécution, Domination, Point stratégique, Recherche et destruction, Élimination confirmée, Mêlée générale et Moshpit Confrontation. A noter le retour du système de prestige classique.

C’est quoi le nouveau mode de jeu Ordre d’exécution ?

Dans ce mode de jeu, un leader est désigné par équipe. Ce leader, équipé d’un bouclier et détenteur d’une barre de vie plus conséquente, offre plus de points s’il est éliminé. A noter que celui-ci peut-être réanimé mais s’il meurt définitivement, un nouveau leader est désigné etc. Le but du jeu est donc simple : traquer la cible principale, en évitant de faire supprimer la sienne.

Que faut-il savoir sur le mode Zombies par manches ?

Le mode Zombies est de retour avec un système de manches itératives. Le mode de jeu coopératif jusqu’à trois coéquipiers où vous devrez affronter des vagues successives de zombies acharnés proposera cette fois au lancement, deux nouvelles cartes inédites : Liberty Falls, très ensoleillée et très ouverte dans une petite ville des Appalaches en Virginie Occidentale, tandis que l’autre, Terminus, se déroule de nuit sur une ile carcérale bien flippante située dans la mer des Philippines.

Pour la première fois, il sera possible de jouer en vue à la troisième personne et ajuster les éléments de l’interface en fonction de vos préférences. Chaque carte inclura une quête principale dès son lancement, et un nouveau mode dirigé arrivera peu après chaque sortie de carte pour aider les joueur les moins à l’aise en jeu.

Et Warzone alors ?

Une nouvelle carte Resurgence a été officialisée pour Call of Duty Warzone. Intitulée Area 99, celle-ci sera introduite dans la Saison 1 et comportera dix points d’intérêt uniques.

Area 99 est présentée comme le lieu de naissance de Nuketown au coeur du désert du Nevada, s’inspirant du gameplay frénétique de la célèbre carte multijoueur du tout premier Black Ops. Warzone bénéficiera également de l’Omnimovement permettant des mouvements dynamiques à 360°.

Les Prestiges classiques feront également leur retour tandis que les Wildcards apparaîtront pour la première fois dans Warzone. Le mode Résurgence permet des réapparitions illimitées tant qu’au moins un membre de votre équipe est encore debout. Ces parties se déroulent à 45 joueurs répartis en 15 trios et vous demandent des mécaniques plutôt classiques.

Où acheter Call of Duty Black Ops 6 au meilleur prix ?

Les différentes éditions

Voici les éditions proposées en plus de l’édition PlayStation 5 et Xbox Series X/S vendues 79,99€. Pas d’édition collector proposée.

Edition Cross Gen et Standard

Le jeu au format physique ou dématérialisé, le Pack opérateur Woods et un accès anticipé à la bêta (septembre 2024)

Edition Coffre d’arme

Voici le contenu de l’édition Coffre d’armes :

Le jeu au format physique ou dématérialisé pour PS4 et PS5, ou Xbox One et Xbox Series X/S, ou PC

Black Cell (1 Saison)

Pack Opérateur Prédateurs vs. Proies

Pack Virtuose

Pack d’Opérateur Woods pour MWIII/WZ

Pack GobbleGum

Pack camouflage Reflect 115 MWIII/WZ

Goodies et accessoires

En parallèle, Activision propose une couverture pour votre Xbox Series X ainsi qu’une manette collector à designer directement sur le Xbox Design Lab en version classique ou Elite Series 2.

Pour commander ces accessoires, il vous faudra vous rendre sur le Microsoft Store. La manette classique vous coûtera 98,95€, la Elite Series 2 pas moins de 154,68€ et comptez 54,99€ pour l’habillage de votre Xbox Series X.

Configurations PC

Voici les différentes configurations PC demandées par Activision pour lancer convenablement Call of Duty Black Ops 6.

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : AMD Ryzen 5 1400 ou Intel Core i5-6600

Mémoire vive : 8 Go de mémoire

Carte graphique : AMD Radeon RX 470 ou NVIDIA GeForce GTX 960 ou Intel Arc A580

DirectX : Version 12

Espace disque : 102 Go d’espace disque disponible au lancement

Connexion internet Haut débit

Configuration recommandée (pour jouer en Elevé à 60 FPS)

Système d’exploitation : Windows 10 ou Windows 11 64 bits

Processeur : AMD Ryzen 5 1600X ou Intel Core i7-6700K

Mémoire vive : 12 Go de mémoire

Carte graphique : AMD Radeon RX 6600XT ou NVIDIA GeForce RTX 3080/RTX 4070

DirectX : Version 12

Espace disque : 102 Go d’espace disque disponible au lancement

Connexion internet Haut débit

Configuration Ultra (4K)

Système d’exploitation : Windows 10 ou Windows 11 64 bits

Processeur : AMD Ryzen 7 2700X ou Intel Core i7-8700K

Mémoire vive : 16 Go de mémoire

Carte graphique : AMD Radeon RX 6800XT ou NVIDIA GeForce RTX 3060/GTX 1080Ti

DirectX : Version 12

Espace disque : 102 Go d’espace disque disponible au lancement

Connexion internet Haut débit

En bref