Test Call of Duty Black Ops 6 – L’opus qui permet à Treyarch de propulser la licence à son apogée ?

La fin d’année approche, et les traditionnels appelés sont toujours présents. EA Sports FC 25 est déjà sorti mais il manquait encore à la barre le traditionnel épisode annuel de Call of Duty. Série qui franchissait il y a trois ans la barre des 100 millions de joueurs sur Call of Duty Warzone et désormais plus de 500 millions de jeux vendus à travers le monde depuis 2003, derrière Mario et Tetris au rang des franchises les plus lucratives de l’histoire du jeu vidéo, et ce sans même compter les chiffres de vente du présent épisode.

Ce n’est donc pas pour rien que les organismes de régulation et le principal concurrent à Xbox, en l’occurrence Sony, ont tenté d’interrompre le processus de rachat d’Activision-Blizzard-King l’an passé. La licence Call of Duty est une manne financière increvable et disposant d’une base de joueurs et joueuses des plus actives. Mais il faut tout de même relativiser ces chiffres quant aux retours plutôt mitigés des précédents jeux de la franchise, le dernier en date en porte-étendard de ce sentiment, Call of Duty Modern Warfare III, qualifié de « DLC » à Call of Duty Modern Warfare II et sorti finalement en jeu premium fin 2023, ne convaincant pas grand monde.

En tant que premier jeu Call of Duty sous la tutelle de Microsoft (et a fortiori Xbox), Call of Duty Black Ops 6 joue gros avec sa récente sortie calée au 25 octobre sur PC (via Steam, Microsoft Store et Battle.net), Xbox One et Xbox Series X/S, PlayStation 4 et PlayStation 5, et ce de plusieurs façons. Redorer son blason auprès d’une communauté désabusée d’une part, et renflouer les caisses suite à l’effort de dépense de plus de 70 milliards dû au rachat de l’éditeur aux trois têtes dont le chiffre d’affaire dépassait les 8,5 milliards de dollars juste sur 2022, d’autre part.

Mais s’il est un élément déterminant à surveiller de très près dans les prochaines semaines et les prochains mois, ce seront les chiffres du Game Pass. Car effectivement, en tant que désormais jeu first party (créé et édité par un studio appartenant à Xbox), Call of Duty Black Ops 6 est disponible depuis son lancement dans le PC Game Pass, le Xbox Game Pass Ultimate et même en Xbox Cloud Gaming, moyennant un abonnement mensuel à moindre coût comparé à l’achat en version boite atteignant les 79,99€.

Satya Nadella, le boss de Microsoft, se vantait dès le premier week-end d’exploitation du jeu des performances records de l’opus annuel avec le meilleur lancement pour la franchise. Un record d’heures et de matchs joués, mais aussi d’abonnements au Game Pass en une seule journée, le tout associé à des ventes supérieures de plus de 60% sur PlayStation et Steam comparé à l’an passé. Mais alors, simple effet de curiosité ou réelle adhésion de la part du public pour un raz-de-marée automnal ? Nous avons un avis sur la question et nous vous le livrons après plusieurs dizaines d’heures de jeu sur console, avant le lancement de la première saison calée au 14 novembre prochain.

Conditions de test : Nous avons terminé la Campagne solo de Call of Duty Black Ops 6 avant de passer sur les modes Multijoueur et Zombies par manches, sur lesquels nous avons passé une bonne quinzaine d’heures chacun, le temps de tester toutes les cartes et modes de jeu, le tout sur PlayStation 5 et sur PC grâce au Xbox Cloud Gaming.