Jouez gratuitement aux modes multijoueur et Zombies de Call of Duty: Black Ops 6, mais pour une durée limitée

Salué pour de nombreuses raisons, Call of Duty: Black Ops 6 s’avère être l’un des épisodes les plus remarquables de ces dernières années pour la série d’Activision. Le titre s’est bien vendu, et a touché encore plus de monde grâce à sa disponibilité dans le Xbox Game Pass. Mais il reste encore quelques curieux n’ayant pas sauté le pas, c’est pourquoi Microsoft et Activision vous proposent désormais de découvrir gratuitement une partie de ce Call of Duty: Black Ops 6, pour une durée limitée seulement.