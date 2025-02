Le prochain jeu Tony Hawk est teasé par Activision dans… une nouvelle map de Call of Duty: Black Ops 6

L’easter egg le moins subtil du monde

Activision n’a pas eu besoin d’avoir recours à beaucoup de subtilité ici étant donné que le secret est de plus en plus éventé. L’arrivée prochaine d’un nouveau Tony Hawk ne fait presque plus de doute aujourd’hui, notamment grâce à une mention presque explicite sur une nouvelle image d’une map à venir dans Call of Duty: Black Ops 6.

Sur celle-ci, on y voit plein de planches de skate dans une pièce qui ressemble à une boutique, et surtout un logo qui laisse peu de place au doute et qui rappelle celui de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Pour en rajouter une couche, on y voit la date du 4 mars 2025 (03.04.05, à lire dans le sens américain), qui là encore, fait sans doute référence à Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, la date ayant été bien choisie pour faire le clin d’œil parfait.

Avec de tels indices, difficile de nier l’évidence, en sachant que Tony Hawk et Xbox eux-mêmes se sont amusés de cela sur les réseaux sociaux. Activision pourrait donc bien révéler l’existence de ce second remaster dès le 4 mars prochain, date que l’on surveillera avec attention.