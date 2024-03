Dragon’s Dogma 2 : Voici 10 conseils pour bien se lancer dans l’aventure

Sauvegardez dans un lieu sûr très régulièrement

Si vous ne deviez garder qu’une seule chose de guide, c’est bien celle-ci. En effet, la sauvegarde de Dragon’s Dogma 2 est unique afin que vous assumiez vos erreurs, toutefois certains évènement malheureux peuvent être trop pénalisant, surtout si c’est votre première approche avec la licence. On vous recommande ainsi de dormir régulièrement dans des lieux sûrs : les auberges ou les maisons que vous achetez dans les capitales.

Il faut savoir que le titre propose évidemment un système de sauvegarde automatique, mais la plupart du temps, il est souvent trop tard pour faire marche arrière. Cela suffit lorsque l’on perd un combat mais dans bon nombre de situations, vous allez avoir besoin du chargement dans le dernier lieu sûr visité (dans le menu « Charger depuis le point de sauvegarde ») afin de ne pas poursuivre votre aventure avec un trop gros handicap.

Changez régulièrement de pions

Votre personnage et votre pion principal gagnent en puissance à mesure que leur niveau augmente, mais ce n’est pas le cas pour les pions d’autres joueurs que vous recrutez via les failles. Bien qu’il soit crucial d’avoir un groupe complet de quatre membres pour faciliter les combats, il est aussi recommandé de changer régulièrement de pions.

Lorsque vous explorez et découvrez des failles, vous accumulez une certaine monnaie spécifique au système de pions. Recruter des pions du même niveau que vous ou inférieur est gratuit, mais il en coûte de cette monnaie pour engager des pions de niveau supérieur. Plus la différence de niveau entre vous et le pion est grande, plus le coût sera élevé. Il est donc conseillé de privilégier les pions qui sont au même niveau que vous pour optimiser votre groupe sans dépenser inutilement cette monnaie.

Ayez une équipe hétéroclite

Après avoir sélectionné votre classe et celle de votre pion principal, il est essentiel de bien choisir les deux autres pions pour compléter votre équipe. Pour les débutants, il est vivement conseillé de constituer un groupe avec quatre classes différentes pour assurer un équilibre optimal. Il est également judicieux d’inclure au moins un mage pour les soins et un archer pour gérer les ennemis volants, afin de couvrir une large gamme de situations et de stratégies au combat.

Ne vous déplacez pas de nuit en début de partie

De nuit, les routes de Dragon’s Dogma 2 sont bien plus dangereuses que de jour. Veillez bien à dormir jusqu’au matin avant de partir à l’aventure ou bien de chercher un feu de camp sur la route afin de vous reposer.

Gardez toujours une ou deux pierres de réveil en réserve

Dans Dragon’s Dogma 2, les pierres de réveil jouent un rôle crucial en vous offrant la possibilité de ressusciter après avoir succombé. Vous trouverez ces pierres précieuses tout au long de votre aventure, en particulier sous forme d’éclats dans des coffres. Bien qu’il soit tentant de les utiliser dès que l’occasion se présente, il est sage de conserver une ou deux pierres en réserve pour les situations critiques.

Il est important de noter que les PNJ peuvent également perdre la vie, par exemple lors d’une attaque, et certains sont essentiels à l’accomplissement de quêtes. Dans de tels cas, vous pourriez avoir besoin de ces pierres pour les ressusciter sur place ou à la morgue. Sauf situation extrême, comme être sur le point de vaincre un boss important, il est souvent préférable de se reposer sur la sauvegarde automatique.

Donnez vos items aux pions pour réduire votre poids

L’accumulation d’objets pendant votre exploration peut effectivement alourdir votre inventaire, impactant négativement votre agilité et la régénération d’endurance pendant les affrontements. Il est donc avisé de distribuer le poids en partageant les objets entre les inventaires de vos pions pour alléger votre charge. Si ces pions venaient à disparaître ou à être renvoyés à la faille, pas d’inquiétude, leurs objets sont automatiquement envoyés dans votre coffre privé.

Vous pouvez également optimiser cette gestion en attribuant à votre pion principal la spécialisation « logisticien ». Cette fonction permet une répartition automatique et équilibrée des objets parmi votre groupe, facilitant la gestion de l’inventaire et vous permettant de vous concentrer davantage sur l’aventure et les combats sans être entravé par un excès de poids.

Faites attention en étant près de l’eau

Tout comme dans le premier opus, l’eau représente un danger mortel dans Dragon’s Dogma 2. Le Kraken, gardien des profondeurs, ne vous laissera aucune chance si vous, ou l’un de vos pions, tombez à l’eau. Cette menace constante peut être utilisée à votre avantage pour éliminer de puissants monstres en les faisant chuter dans l’eau, mais elle représente également un risque pour vous-même. Soyez donc vigilant face aux attaques susceptibles de vous projeter dans ces eaux périlleuses, car une telle chute équivaut à une fin instantanée.

Ecoutez les conseils de vos pions

En combat ou sur la route, n’hésitez pas à lire ce que vos pions vous disent. Ce n’est pas toujours évident de lire en plein action, mais ils vous donnent souvent des indications très utiles basées sur leur expérience au-delà de la faille. Ils pourront même vous indiquer le chemin lors des quêtes s’ils l’ont déjà complété avec un autre joueur.

Utilisez vos transpierres avec parcimonie

Le système de voyage rapide dans Dragon’s Dogma 2 est intentionnellement restreint à travers l’utilisation d’objets spécifiques nommés « transpierres ». Cela a pour but de vous inciter à explorer activement le monde à pied. Ces transpierres vous permettent de vous téléporter à des balises fixes situées à certains endroits clés. Vous avez également la possibilité de placer vos propres balises portables, vous offrant la liberté de créer des points de téléportation personnalisés. Toutefois, on vous recommande d’utiliser ces pierres qu’en dernier recours, compte tenu de la nature imprévisible du jeu.

Attention à la maladie des pions

Certains pions peuvent être contaminés par une maladie étrange et la transmettre à d’autres pions. Pour vous en débarrassez, vous devez renvoyer le pion infecté ou transmettre la maladie à un autre pion. Si vous ne le faîte pas, vous risquez de vous retrouver dans une situation très fâcheuse où le pion malade va se transformer en dragon et massacrer une bonne partie de la population où vous résidez actuellement. Vous pouvez déterminez visuellement si un pion est malade grâce à ses yeux rouges et une animation où il se tient la tête de douleur.

On espère que ces conseils vous aideront pour votre aventure dans Dragon’s Dogma 2. Pour d’autres astuces, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.