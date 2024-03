L’action-RPG Solo Leveling: Arise lance ses pré-inscriptions sur PC et mobiles

L’action-RPG Solo Leveling: Arise lance ses pré-inscriptions sur PC et mobiles

Dragon Ball: Sparking! Zero en met plein la vue avec 11 nouveaux personnages et plein de gameplay

Dragon Ball: Sparking! Zero en met plein la vue avec 11 nouveaux personnages et plein de gameplay

Azur Lane se lance aussi sur le terrain du Genshin-like avec Azur Promilia, prévu sur PC, PS5 et mobiles

Azur Lane se lance aussi sur le terrain du Genshin-like avec Azur Promilia, prévu sur PC, PS5 et mobiles

Project Birdseye : Un nouveau jeu tiré de l’univers de The Callisto Protocol montre ses premières images

Project Birdseye : Un nouveau jeu tiré de l’univers de The Callisto Protocol montre ses premières images

Final Fantasy XIV : La version Xbox apporte sa propre monnaie à payer directement via le Microsoft Store

Final Fantasy XIV : La version Xbox apporte sa propre monnaie à payer directement via le Microsoft Store

Appel aux armes | Soluce Avatar Frontiers of Pandora

Appel aux armes | Soluce Avatar Frontiers of Pandora

La Gorge des Larmes | Soluce Avatar Frontiers of Pandora

La Gorge des Larmes | Soluce Avatar Frontiers of Pandora

Xbox Game Pass : Grosse fin de mois avec Diablo IV, Ark, The Quarry et bien d’autres jeux

Xbox Game Pass : Grosse fin de mois avec Diablo IV, Ark, The Quarry et bien d’autres jeux