Invoquer les dragons grâce aux Dragon Balls vous permet de débloquer du contenu plus rapidement, que ce soit des nouveaux personnages, des objets de capacité ou encore des tenues. Pour effectuer une invocation, il vous suffit de vous rendre dans l’onglet du menu principal une fois que vous avez réuni les 7 boules de cristal. Voici comment récupérer les différentes Dragon Balls dans Sparking Zero.

Comment obtenir les Dragon Ball de la Terre dans Dragon Ball Sparking Zero ?

À moins d’avoir acheté l’édition ultime de Sparking Zero, votre premier moyen d’obtenir les Dragon Balls de la Terre est en complétant les défis donnés par Whis dans le « carnet de vignettes de Whis ». Une fois cette source épuisée, le moyen le plus rapide d’obtenir les Dragon Balls de la Terre est en affrontant l’IA. Il est difficile de savoir si la destruction du décor augmente vos chances de les obtenir, néanmoins il semble que l’obtention soit plus où moins aléatoire. Pour savoir si vous avez obtenu une Dragon Ball à la fin d’un combat, faites attention à la notification en bas à droite de l’écran, qui apparaît en même temps que votre EXP de joueur et les zénis gagnés. Grâce à elle, vous pourrez invoquer Shenron et formuler un vœu.

Comment obtenir les Dragon Ball de Namek dans Dragon Ball Sparking Zero ?

En ce qui concerne les Dragon Balls de Namek, elles sont sans doute les plus difficiles à collecter. Elles s’obtiennent également au hasard en remplissant des missions ou en affrontant l’IA. Il est difficile de connaître les conditions exactes, car leur obtention semble aléatoire. On pourrait penser que jouer sur les arènes de Namek a une incidence, mais ce n’est pas le cas. Une fois collectées, ces Dragon Balls vous permettent d’invoquer Polunga et d’effectuer trois vœux.

Comment obtenir les Super Dragon ball dans Dragon Ball Sparking Zero ?

Là encore, si vous n’avez pas acheté l’édition ultime, votre seul moyen d’obtenir les Super Dragon Balls est de passer par le mode Episode de combat. Ce mode histoire peut être complété avec les 8 personnages disponibles. Lors du combat final de chacun d’eux, une mission vous permet de récupérer directement les 7 Super Dragon Balls. Vous pouvez vérifier les récompenses de la mission pour en être certain.

Une fois que vous avez rassemblé les 7 boules, n’hésitez pas à consulter notre guide dédié aux vœux pour savoir lesquels prioriser.