Dragon Ball Sparking Zero est bientôt disponible, voici le détail des éditions et où acheter le jeu au meilleur prix

Dragon Ball Sparking Zero génère un engouement que la saga n’a plus connu depuis des années, du moins en ce qui concerne ses adaptations en jeux vidéo. Successeur spirituel des Budokai Tenkaichi, cet épisode va proposer un casting ahurissant de plus de 180 personnages, avec une réalisation de haute volée et la possibilité de découvrir des scénarios alternatifs basés sur des événements très connus du manga. Un cocktail qui fait mouche et qui donne envie à n’importe quel fans de Dragon Ball de se procurer le jeu. reste à savoir quelle édition, et chez qui l’acheter pour réaliser le plus d’économies.