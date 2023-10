Un combat très équitable

La difficulté de « L’Ainé de la confrérie des lapins noirs » n’est pas tant sur le boss en lui-même, qui a une barre de vie et un pattern relativement simple à apprendre, mais c’est bien sur la construction du combat qu’il pose problème. En effet, ici, on affronte pas juste l’Ainé, mais aussi ses frères, ce qui donne un combat en 1vs4.

De ce fait, le combat de boss peut s’avérer très compliqué si on ne se prépare pas correctement. Nous ne pouvons que vous conseiller de tester les différentes armes que vous pouvez trouver durant votre aventure à Krat, mais après avoir essayer moults combinaisons de notre côté, nous allons vous conseiller deux sets qui nous ont permis de battre le boss.

Bien se préparer

Après avoir essayé différentes combinaisons durant nos dizaines de morts, deux sets d’armes sont sortis du lot nous concernant. Premièrement la hache de feu combinée avec sa poignée respective s’avère très efficace avec sa rapidité et ses dégâts conséquents, d’autant plus que le boss ne vous laisse pas deux secondes de répit. Mais attention, car la portée de la hache est relativement basse.

C’est pourquoi, nous vous conseillons une deuxième combinaison qui nous a permis de venir à bout du boss. La Tête de grosse clé à griffe avec la Poignée d’arme d’hast amplifiée permet d’infliger des dégâts encore plus importants qu’avec la hache de feu, mais à contrario, vos attaques seront plus lentes. Ainsi, à vous de voir si vous préférez la rapidité ou les gros dégâts. Bien évidemment, libre à vous d’essayer d’autres combinaisons qui s’adaptent à votre style.

En plus de l’arme, n’oubliez pas que vous pouvez utiliser divers objets de jet à lancer sur les ennemis, et aussi, pensez à utiliser votre pierre à aiguiser de votre arme avant de démarrer le combat, cela vous donnera un avantage majeur contre les renforts qui se dresseront entre vous et l’Ainé .

Comment battre L’Ainé de la confrérie des lapins noirs ?

L’Ainé de la confrérie des lapins noirs n’a qu’une seule phase, mais comme énoncé en amont, le combat de boss se déroule en 1vs4 avec certaines subtilités. En effet, à certains moments pendant le combat, les frères de l’Ainé peuvent se joindre à l’affrontement et ainsi se retrouver à se battre contre un, deux, voir les trois frères en même temps en plus du boss.

La sœur se bat avec des dagues et attaque rapidement en plus de pouvoir vous expulser dans les airs, tandis que l’un des deux frères se bat avec une lame et l’autre avec une lance. Cela dit, la sœur est probablement la plus irritante à cause de ses attaques rapides qui laissent peu de répit si on les combine à l’Ainé ou même à l’un des autres frères.

Par contre, un point essentiel à savoir avant de se lancer dans l’arène, c’est le fait de ne pas être obligé de battre les quatre ennemis pour venir à bout du combat de boss. En effet, seule l’élimination de l’Ainé suffit à mettre fin à la bataille, et si vous utilisez l’un de nos deux sets présentés auparavant, vous viendrez à bout du boss sans trop de difficulté.

Si l’Ainé ne vous laisse pas de répit, surtout quand ses frères vous enchaînent entre deux potions de soin, il est cependant relativement lent ce qui vous permet d’anticiper un contre parfait. Faites cependant attention à son attaque tournoyante qui peut être compliquée à bloquer, ainsi qu’a son seul combo rapide d’attaques verticales.

Egalement, lorsque vous réduisez les PV, relativement bas, des frères, ceux-ci ne reviennent pas dans l’arène à notre plus grand plaisir. Cependant, l’Ainé aura tendance à vous charger lorsque vous avez le dos tourné à attaquer les renforts, la prudence est donc de mise si vous ne voulez pas prendre un gros coup dans le dos.

Une fois L’Ainé de la confrérie des lapins noirs vaincu, vous obtiendrez un nouveau Stalgazer en plus du succès/trophée « Match reporté ». N’hésitez pas à suivre notre guide complet dédié à Lies of P qui comprend notamment une partie sur les différentes fins disponibles dans le jeu.