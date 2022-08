Accueil » Guides » Comment améliorer les armes et bien les utiliser – Tower of Fantasy

Dans le monde ouvert de Tower of Fantasy, il vous est possible d’user de nombreuses armes. Celles-ci sont d’ailleurs liées à des personnages du jeu (voir notre guide sur les armes et les personnages pour plus d’informations), et disposent de grades différents. Afin d’infliger toujours plus de dégât pour faire face aux nombreux défis du jeu, voici un guide qui vous expose les grandes lignes pour comprendre et améliorer ses armes.

Les informations essentielles d’une arme

Outre les statistiques et les capacités, les armes possèdent des particularités très pratiques qui vous permettront de mieux vous adapter selon les situations. Sachant que vous pouvez équiper trois armes en même temps durant vos aventures, il est vivement conseiller de varier les approches. Vous pouvez déjà commencer par les affinités qui vous permettent d’axer votre style en consultant notre guide dédié. Voici ce qu’il faut retenir concernant les informations données par les armes.

La rareté

Comme tous bons gacha qui se respectent, les armes sont divisées en 3 rangs de rareté :

SSR

SR

R

Les SSR sont bien entendus les plus précieux puisqu’ils possèdent notamment un trait unique rendant ses armes semblables à aucune autre. Les armes SR et R ne possèdent pas de trait unique.

Les rôles

Etant donné que Tower of Fantasy possède un aspect MMORPG, les armes sont également divisées en 3 rôles différents :

Attaquant

Soigneur

Tank

Les types d’armes

Après ça, la première chose à savoir, c’est que Tower of Fantasy propose 12 types d’armes différents :

Épée

Claymore

Double lames

Bouclier/hache

Lance

Faux

Marteau

Arc

Pistolets

Cube amélioré

Sceptre

Chakrams

A vous de voir ce qui vous plaît selon votre style de jeu mais également selon les compositions d’équipe en multijoueur.

Les éléments

Chaque arme possède également un élément unique. Là encore, il est bon de varier les éléments pour faire face à une multitude de situations, que ce soit en combat puisque la plupart des ennemis sont vulnérables à un élément en particulier ou encore pour explorer puisque l’utilisation des éléments vous sera utile pour dénicher des coffres ou des nucléus. Les éléments possèdent également des effets uniques en combat.

Il existe 4 éléments en tout :

Feu : Les armes entièrement chargée embrasent la cible pendant 8 secondes lors de l’attaque suivante, infligeant chaque seconde des dégâts continus de 58% de dégâts d’attaque. L’efficacité des soins reçus par les cibles embrasées est réduite de 50%.

: Les armes entièrement chargée embrasent la cible pendant 8 secondes lors de l’attaque suivante, infligeant chaque seconde des dégâts continus de 58% de dégâts d’attaque. L’efficacité des soins reçus par les cibles embrasées est réduite de 50%. Glace : Quand une arme est entièrement chargée, la prochaine attaque provoque 2 secondes d’effet de gel sur l’ennemi et le glace pendant 6 secondes, lorsque le gel se brise, il inflige 151,00 % de dégâts d’attaque. Lorsque la cible est gelée, son taux de recharge d’arme est réduite de 50 %.

: Quand une arme est entièrement chargée, la prochaine attaque provoque 2 secondes d’effet de gel sur l’ennemi et le glace pendant 6 secondes, lorsque le gel se brise, il inflige 151,00 % de dégâts d’attaque. Lorsque la cible est gelée, son taux de recharge d’arme est réduite de 50 %. Foudre : Quand une arme est entièrement chargée, la prochaine attaque paralyse les cibles pendant 1 seconde et les électrocute pendant 6 secondes. Annule tous les effets bénéfiques et inflige 144,00% de dégâts d’attaque. Les cibles ne peuvent pas recevoir d’effet bénéfique pendant 6 secondes.

: Quand une arme est entièrement chargée, la prochaine attaque paralyse les cibles pendant 1 seconde et les électrocute pendant 6 secondes. Annule tous les effets bénéfiques et inflige 144,00% de dégâts d’attaque. Les cibles ne peuvent pas recevoir d’effet bénéfique pendant 6 secondes. Physique : Quand une arme est entièrement chargée, la prochaine attaque fera entrer l’ennemi dans l’état Blessure grave pendant 7 secondes, augmentant les dégâts subis de 20 % et infligeant 137,00 % de dégâts d’attaque.

Note : Pourcentage de dégâts d’attaque basé sur des armes SSR, le pourcentage varie en fonction de la rareté.

Les capacités

Chaque arme dispose de deux capacités classées par rang (B, A et S). De plus chacune possède une valeur numérique variant selon les personnages :

Fracture (PVE) : La compétence fracture illustre la capacité de base d’une arme à briser les boucliers des ennemis. Plus la valeur est élevée et plus vous briserez rapidement un bouclier. Les boucliers (de couleur blanche et entourant certains ennemis) bloquent 50% des dégâts que vous infligez.

: La compétence fracture illustre la capacité de base d’une arme à briser les boucliers des ennemis. Plus la valeur est élevée et plus vous briserez rapidement un bouclier. Les boucliers (de couleur blanche et entourant certains ennemis) bloquent 50% des dégâts que vous infligez. Recharge (PVE) : Cela correspond au cooldown de l’arme, plus elle est élevée et plus la compétence de décharge de l’arme (l’attaque qui se produit lorsque vous changez d’arme en combat lorsque l’icone est brillante) se recharge rapidement.

Voici les effets appliqués pour le PVP :

Fracture (PVP) : Les explorateurs dotés d’un bouclier sont insensibles au effets de contrôle légers, voient leurs dégâts encaissés réduit de 30% et entrent dans un état d’étourdissement de 3 secondes une fois leur bouclier brisé.

: Les explorateurs dotés d’un bouclier sont insensibles au effets de contrôle légers, voient leurs dégâts encaissés réduit de 30% et entrent dans un état d’étourdissement de 3 secondes une fois leur bouclier brisé. Recharge (PVP) : 22.5% de la valeur rechargée sera transférée à votre bouclier.

Comment améliorer ses armes dans Tower of Fantasy ?

Il sera nécessaire de régulièrement améliorer les armes afin de rester au niveau. Cela se traduit concrètement par plusieurs méthodes que nous allons décortiquer ici.

La progression

Il s’agit à la fois de la méthode la plus simple et la plus coûteuse puisqu’il s’agit de faire progresser une arme en collectant des doublons. On rappelle que les personnages invoqués sont liés aux armes (ou vice versa). Chaque doublon (et un peu d’or) fera progresser l’arme d’une étoile pour un total de 6 étoiles. Non seulement vous gagnerez des statistiques supplémentaires, mais aussi de nouveaux passifs.

Vous pouvez obtenir des doublons sur les bannières d’invocation ou bien dans la boutique d’arme.

La mise à niveau

Il s’agit du moyen le plus abordable pour augmenter les statistiques de ses armes. Il vous suffit simplement d’utiliser des matériaux spécifiques tout en dépensant de l’or pour effectuer le processus. Le système est assez similaire à celui de Genshin Impact.

Vous devez tout d’abord augmenter les niveaux d’une armes grâce à des batteries fournissant de l’EXP (plus le rang de la batterie est élevé plus le gain d’EXP est important). On en trouve un peu partout (les coffres, récompenses des missions de la quête principale, ruines ect). Ensuite, il vous faut augmenter le niveau maximum de l’arme en utilisant des matériaux d’extension. Comme les batteries, les matériaux d’extension sont divisés en rang (vert, bleu violet). Au fur et à mesure, l’arme demandera plus de matériaux et/ou de rang supérieur.

Pour obtenir des matériaux de rang supérieur, il vous faudra les obtenir via le loot, la boutique d’armes ou bien via la fusion de matériaux de rang inférieur dans le sac à dos. Sachez également que l’extension d’une arme demandera parfois des conditions supplémentaires comme un niveau d’explorateur requis.

Les matrices

Les matrices sont des puces que vous débloquez en début de partie (vers le niveau 18 d’explorateur) et que vous allez pouvoir équiper sur vos armes pour les renforcer. Elles se déclinent en 4 catégories :

Esprit

Mémoire

Croyance

Émotion

La plupart des matrices peuvent être équipées dans n’importe quel emplacement (les moins rares) tandis que les plus rares seront limitées à un seul emplacement. Comme pour les armes, vous allez pouvoir les améliorer grâce à des packs de données matricielles. Les matrices possèdent leurs propres bannières d’invocation afin de de dénicher les plus rares.

Vous avez dès à présent une bonne introduction sur la compréhension des armes. Pour plus de guides sur Tower of Fantasy, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.