Contrairement à un certain Genshin Impact, Tower of Fantasy ne propose pas un système classique concernant les différents personnages propres aux jeux gacha. Afin de mieux vous y retrouver, nous expliquons dans ce guide de quoi il en retourne pour invoquer de nouveaux personnages et les incarner dans le monde ouvert.

Comment invoquer de nouveaux personnages ?

Concrètement, dans Tower of Fantasy, vous incarnez uniquement votre avatar créé en début de jeu. Rapidement, vous allez pouvoir invoque des armes via les bannières « Profusion d’arme ». Vous pourrez y accéder à n’importe quel moment via le menu du jeu. Pour invoquer sur une bannière, vous aurez besoin de nucléus noirs, or ou rouges. Nous avons justement sorti un guide dédié sur ces derniers pour plus d’informations.

Dans ce free-to-play, les nouveaux personnages sont liés aux armes que vous obtenez via les invocations. Les armes sont divisées en trois rangs de rareté : R, SR et SSR. Evidemment les SSR sont les armes les plus convoités, mais les chances d’en obtenir sont minces. Heureusement, les bannières utilisant des nucléus or vous garantissent une arme SSR au bout de 80 tirages.

Comment changer d’apparence en jeu dans Tower of Fantasy ?

Dans Tower of Fantasy, chaque arme SR et SSR sont liés à des personnages uniques de l’univers. Une fois que vous avez obtenu l’une d’elle, vous débloquez un « Simulacre ». Là encore, vous disposez d’un menu dédié appelé tout simplement « Simulacres » qui vous permet de les activer pour prendre l’apparence du personnage débloqué via l’arme obtenue.

Il n’est pas possible de changer d’apparence au cours d’un combat, même lorsque vous changez d’arme. Pour reprendre l’apparence de votre avatar il vous suffit simplement de retourner dans le menu de Simulacres et de retirer celui qui est actif via le bouton dédié.

Comment obtenir des skins pour votre personnages ?

Même si l’on ne doute pas que le titre proposera plusieurs skins exclusifs, il est possible de débloquer de nouvelles apparences pour vos armes SSR (pour le moment en tout cas). Une pour le moment d’après nos observations. Pour obtenir une nouvelle apparence, il vous suffit de faire progresser vos armes. Cela se traduit concrètement par l’obtention de doublons pour les armes SSR. La majorité d’entre eux disposent d’une nouvelle apparence (dont celle de l’arme) au bout de 3 étoiles (donc 3 doublons).

Comment changer de vêtement pour votre avatar dans Tower of Fantasy ?

Si vous regrettez le choix de tenue pour votre avatar lors de la création de celui-ci, sachez qu’il est toujours possible de changer à tout moment. Pour cela, il vous suffit d’aller dans le sac à dos via le menu puis de cliquer sur l’icône « Tenue » en bas à gauche de votre inventaire. Attention toutefois, le changement d’apparence de votre visage ou encore la couleur de vos vêtements demandent l’utilisation de cristaux obscures, soit l’une des monnaies les plus importantes du jeu. Il semblerait toutefois que des coupons spéciaux vous permettront d’effectuer gratuitement ces changements.

Sachez tout de même qu’il est possible de gagner de nouveaux vêtements via les évènements, le Battle Pass ou encore l’obtention de défis d’exploration. Il est aussi possible de s’équiper d’accessoires ou encore de changer l’apparence de votre jetpack une fois que vous les avez débloqués.

