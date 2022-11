GTA : Un film avec Eminem aurait pu voir le jour, mais Rockstar a dit non

Avec toutes les adaptations qui inondent les plateformes et le cinéma, on en viendrait presque à se demander pourquoi la licence la plus lucrative du marché n’a toujours pas eu droit à son film ou à sa série. On parle évidemment de GTA, dont le sixième épisode se fait attendre, encore plus depuis sa gigantesque fuite. Et pourtant, il se pourrait bien qu’un projet ait été pensé un jour ou l’autre avec une grande star du monde de la musique. Mais Rockstar n’avait pas l’air emballé par l’idée.

Un film GTA abandonné ?

L’information est à prendre avec des pincettes, mais une rumeur avance qu’un film GTA aurait pu voir le jour avec Eminem à l’affiche et Tony Scott (Top Gun) en tant que réalisateur. C’est en tout cas ce que déclare Kirk Ewing, qui serait proche des Houser et donc de l’ancienne direction de Rockstar.

Il indique qu’après la sortie de GTA III, il aurait reçu un appel d’un producteur pour donner naissance à un film GTA (il travaillait en tant qu’agent à Hollywood à l’époque). Le rappeur était ainsi attaché au projet, ce qui n’aurait rien de surprenant étant donné qu’Eminem a prouvé ses qualités d’acteur avec 8 Mile. En produisant un tel film, Rockstar aurait alors touché 5 millions de dollars.

Ewing a contacté Sam Houser pour lui présenter la proposition, mais ce dernier ne s’est pas montré intéressé :

«À partir de ce moment-là, ils [Rockstar] se sont retirés de toute conversation à propos de la réalisation d’un film lorsqu’ils ont réalisé que leur licence était plus grosse que n’importe quel film en développement à l’époque. »

Il est vrai qu’aujourd’hui, Rockstar n’a définitivement pas besoin d’une adaptation pour amasser les dollars. GTA reste l’une des licences les plus puissantes du monde (surtout d’un point de vue financier), et ce n’est pas prêt de changer. Mais nul doute qu’il aurait été intéressant de voir un tel film être produit.