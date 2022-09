GTA 6 : La police londonienne confirme avoir arrêté le hacker présumé, âgé de seulement 17 ans

L’histoire derrière le hack de GTA 6 est aussi passionnante à suivre qu’elle est dévastatrice pour Rockstar. Face à l’ampleur du vol de données, le FBI s’est penché sur cette affaire qui serait en lien avec plusieurs hacks survenus chez Uber et d’autres entreprises. Vendredi, on a appris qu’un jeune homme âgé de 17 ans avait été arrêté la veille et était soupçonné d’avoir un lien avec toute cette affaire. La police londonienne et le journaliste Matthew Keys de The Desk confirment bel et bien cela.

Un jeune hackeur qui a déjà un casier

La traque n’aura donc pas duré longtemps, mais on s’étonnera de voir un si jeune hackeur être le cerveau présumé derrière cette gigantesque opération de hacking. Son nom n’est évidemment pas donné (The Desk se réfère à lui en l’appelant uniquement A.K.). La police aurait travaillé de concert avec le FBI pour identifier A.K. afin de prouver qu’il était derrière le hack de Uber, mais aussi de Rockstar, et ce grâce à des techniques d’attaques similaires entre ces deux affaires.

On apprend que le jeune homme était déjà accusé de plusieurs attaques du même genre, et résidait actuellement dans la maison de sa mère en attendant d’être statué sur son sort. Ce n’était donc pas son premier coup, et celui lui vaut d’avoir d’autres accusations à ajouter à son procès, ce qui a conduit la justice à la placer en détention jusqu’à nouvel ordre.

The Desk précise qu’au moins deux autres personnes seraient impliquées dans cette affaire, ce qui veut dire que la chasse aux suspects n’est pas entièrement terminée. Pour rappel, A.K. ferait également partie d’un groupe nomme Lapsus$, qui s’était attaqué à Microsoft ou encore Nvidia.