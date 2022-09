GTA 6 : Uber collabore aussi avec le FBI pour traquer le hackeur

La fuite colossale de GTA 6 marque définitivement cette rentrée, et le feuilleton est encore loin d’être terminé. Hier, Rockstar a reconnu que les vidéos volées provenaient bien d’anciennes builds de GTA 6, ce qui doit causer des remous encore jamais vus au sein du studio. Malgré ce leak inédit, l’équipe nous assure que cela n’entrainera aucun impact majeur à long terme sur le développement, mais à court terme, on imagine que tout le monde se penche sur l’origine de cette fuite et comment elle a pu arriver. La chasse au hackeur est donc lancée depuis deux jours, mais pas seulement chez Rockstar.

Une affaire qui prend une ampleur nationale

La société Uber a récemment été elle aussi victime d’un fuite de données, et l’entreprise a déclaré qu’il pourrait s’agir de la même personne qui est derrière le hack de Rockstar. Ou plutôt du même groupe, qui se ferait appeler Lapsus$, qui serait basé en Amérique du Sud et qui est déjà actif depuis plusieurs mois, en s’attaquant notamment à des entreprises telles que Microsoft ou Nvidia.

« Il y a également eu des signalements au cours du week-end selon lesquels ce même acteur a hacker le studio de jeux vidéo Rockstar Games. Nous sommes en étroite coordination avec le FBI et le ministère américain de la Justice sur cette question et continuerons à soutenir leurs efforts. »

Cette affaire va donc bien plus loin que le monde du jeu vidéo, et les autorités fédérales enquêtent activement sur l’affaire. On ne sait pas vraiment comme tout cela va finir, mais espérons au moins pour les équipes que Rockstar puisse bientôt se concentrer à nouveau sur le développement de GTA 6.