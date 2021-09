La trilogie GTA listée en Corée, les remasters devraient bientôt être présentés

C’est une rumeur redondante ces derniers mois : une trilogie Grand Theft Auto serait apparemment en préparation, regroupant trois titres iconiques à travers une compilation remasterisée. Les bruits de couloir ont été lancés par Kotaku qui affirmait que trois remasters allaient arriver en fin d’année. Aujourd’hui, plus aucun doute, ils viennent d’être listés par la classification coréenne.

Bientôt l’annonce pour la trilogie ?

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran (ou via le site officiel), une Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition a été approuvée par le système de classification des jeux en Corée (l’équivalent du PEGI chez nous ou de l’ESRB aux Etats-Unis). Cela sous-entend que le jeu a bien été enregistré localement et il n’y a donc plus vraiment de doute : il est très rare, si ce n’est inédit qu’un organisme de classification liste un jeu qui n’existe pas.

Pour rappel, plus tôt dans l’année, Take-Two Interactive affirmait travailler sur trois remasters encore non-annoncés. Depuis, les rumeurs se sont enchaînées, notamment au sujet d’un potentiel report en 2022 ou d’une sortie étalée selon les plateformes. Cette trilogie est censée regrouper GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas à travers des versions remasterisées. Pas de remake donc, mais des jeux plus beaux, idéal pour attendre la sortie nouvelle génération de GTA V, prévue à l’année prochaine.