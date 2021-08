Les remasters des GTA pourraient finalement arriver en 2022

Même si rien n’est confirmé officiellement par Rockstar pour le moment, les remasters de GTA III, Vice City et San Andreas sont des secrets de polichinelles, surtout depuis le dernier rapport de Kotaku qui affirmait leur existence. Parmi les gens soi-disant bien informés sur le dossier, on retrouve également Tom Henderson, un leaker réputé lorsqu’il s’agit de Call of Duty (et plus récemment de GTA), qui indique alors que ces remasters pourraient manquer l’année 2021.

Encore du retard pour les remasters ?

Sometime in 2022. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 18, 2021

Il y a quelques jours, Kotaku affirmait que les remasters de ces trois opus étaient initialement prévus plus tôt dans l’année, mais qu’ils avaient été repoussés pour sortir durant la fin octobre, voire début novembre, histoire de coïncider avec la sortie des versions next-gen de GTA V.

Selon Tom Henderson, ce n’est pas vraiment le cas, puisque ces sources lui indiquent une sortie un peu plus tardive, en 2022 :

« Je n’allais pas mentionner la GTA Remastered Trilogy, parce que tout ce que j’ai entendu a été relayé – la seule différence est que je ne pense pas que la période de sortie soit correcte. »

Une déclaration à prendre évidemment avec des pincettes quand on sait que l’existence même de ces remasters n’a pas été confirmée. La réponse devrait vite nous être offerte étant donné que la fin d’année se rapproche à grand pas.