Seulement 11 jours après sa sortie officielle sur PS4, PS5 et PC, Granblue Fantasy Relink atteint le chiffre symbolique du million en cumulant les unités expédiés et les ventes numériques dans le monde. Cygames a partagé la bonne nouvelle sur son site officiel et dévoile une illustration inédite pour fêter l’évènement.

After just 11 days, Granblue Fantasy: #Relink has sold over 1 million copies worldwide! 🎉

A million thanks to our wonderful community of skyfarers for helping us reach this milestone. We have more updates on the horizon, so stay tuned!#Relink pic.twitter.com/9jPKE8gMPL

— GRANBLUE FANTASY: Relink (@gbf_relink_jp) February 13, 2024