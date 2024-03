Afin de vous aider à y voir plus clair, voici tout ce qu’il faut savoir sur Vaseraga, des armes aux compétences qu’il peut utiliser au combat.

Présentation du personnage

Elément : Ténèbres

Ténèbres Arme de base : Grynoth (PV)

Grynoth (PV) Peuple : Draphs

Draphs Condition d’obtention : Carte de coéquipier à échanger en ville, au Bazar de Cielo

Description officielle : « Un guerrier draph qui chasse les créatures originelles pour l’Organisation. Mandataire de l’arme scellée appelée « Faux Grynoth », il utilise force et esprit pour abattre ses ennemis. »

Compétences de Vaseraga

Compétences actives

Voici toutes les compétences actives à débloquer pour Vaseraga :

Bataillons effrayants (Ténèbres) : Réalise une fente vers l’avant très rapide se terminant par un fauchage. Il est possible d’enchaîner avec une attaque chargée (Triangle).

Réalise une fente vers l’avant très rapide se terminant par un fauchage. Il est possible d’enchaîner avec une attaque chargée (Triangle). Ombres violentes (Ténèbres) : Vaseraga lance un cercle qui inflige des dégâts continus et soigne ses PV lorsqu’il fait des dégâts. Termine par un fauchage. Maintenez pour prolonger.

Vaseraga lance un cercle qui inflige des dégâts continus et soigne ses PV lorsqu’il fait des dégâts. Termine par un fauchage. Maintenez pour prolonger. Grynoth (Ténèbres) : Un fauchage avec une puissance d’étourdissement élevée. Permet à Vaseraga de charger une attaque (Triangle) après le fauchage.

Un fauchage avec une puissance d’étourdissement élevée. Permet à Vaseraga de charger une attaque (Triangle) après le fauchage. Pénitence immortelle (Aucun élément) : Octroie Immunité d’altération et Mort-vivant à Vaseraga. Réduit sa santé à 1 PV une fois que Mort-vivant prend fin.

Octroie Immunité d’altération et Mort-vivant à Vaseraga. Réduit sa santé à 1 PV une fois que Mort-vivant prend fin. Légende oubliée (Aucun élément) : Octroie un bonus d’Hostilité et Absorption à Vaseraga.

Octroie un bonus d’Hostilité et Absorption à Vaseraga. Damnation (Ténèbres) : Consomme 30% des PV max de Vaseraga pour lui octroyer l’effet Adversité. Il exécute ensuite une attaque de taille. Activable jusqu’à 3 fois de suite.

Consomme 30% des PV max de Vaseraga pour lui octroyer l’effet Adversité. Il exécute ensuite une attaque de taille. Activable jusqu’à 3 fois de suite. Eclipse de l’ombre (Ténèbres) : Inflige Ralentissement aux adversaires à proximité.

Inflige Ralentissement aux adversaires à proximité. Courroux infernal (Ténèbres) : Encaisse les attaques à la place de tous les alliés et contre en fonction du nombre d’attaques subies. Maintenez la touche pour encaisser plus longtemps.

Compétences de soutien

Voici les compétences de soutien de Vaseraga :

Inflexibilité : Vaseraga obtient Stoïcisme, un bonus d’Attaque et un bonus de Défense en fonction du niveau de la jauge de Grynoth. Exécuter des attaques (Triangle) chargées remplit la jauge.

: Vaseraga obtient Stoïcisme, un bonus d’Attaque et un bonus de Défense en fonction du niveau de la jauge de Grynoth. Exécuter des attaques (Triangle) chargées remplit la jauge. Libération de Mélas : En appuyant sur Triangle, la jauge de Grynoth se remplit et Vaseraga reçoit Stoïcisme.

Les armes de Vaseraga

Voici la liste des armes à débloquer pour Vaseraga :

Faux cosmique/supérieure ? (Dégâts de point faible) : Atteindre la ville de Séminaria (chapitre 6) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Plume de griffon (x 3) et 5000 Rupis chez un forgeron.

: Atteindre la ville de Séminaria (chapitre 6) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Plume de griffon (x 3) et 5000 Rupis chez un forgeron. Soul Eater (Taux critique) : Atteindre le rang de Navigateur Vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Orbe d’eau (x 1), Aile mystérieuse (x 3), Epine de glace étrange (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron.

Atteindre le rang de Navigateur Vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Orbe d’eau (x 1), Aile mystérieuse (x 3), Epine de glace étrange (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron. Alsarav (Etourdissement) : Atteindre le rang de Navigateur Vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Fragment de ténèbres (x 10), Orbe de ténèbres (x 2), Os du purgatoire (x 3), Brassard du purgatoire (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron.

Atteindre le rang de Navigateur Vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Fragment de ténèbres (x 10), Orbe de ténèbres (x 2), Os du purgatoire (x 3), Brassard du purgatoire (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron. Faux Wurtzite (Attaque) : Débloquer le rang de difficulté Très Difficile (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Fragment de ténèbres (x 10), Orbe de ténèbres (x 2), Os du purgatoire (x 3), Brassard du purgatoire (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron.

Débloquer le rang de difficulté Très Difficile (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Fragment de ténèbres (x 10), Orbe de ténèbres (x 2), Os du purgatoire (x 3), Brassard du purgatoire (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron. Ereshkigal (Catastrophe) : Terminer la mission « La Fureur de Bahamut ». (ATTENTION !!! Accomplir cette quête avec ce personnage ne garantit pas de l’acquérir à 100%, les récompenses attribuées par celle-ci étant aléatoires. Qui plus est, son taux d’obtention est très faible. En fonction de votre chance (ou de votre malchance !), vous serez probablement contraints de vaincre Proto-Bahamut plusieurs fois. Bon courage !)

Comment jouer Vaseraga ?

Vaseraga est une sorte de Tank/DPS plus compliqué à maitriser qu’il n’y parait en raison de la lenteur de ses attaques et du fait que certaines de ses compétences requiert un don de PV plus ou moins important à l’utilisation. Cependant, après un temps d’adaptation, on se rend bien compte que ce personnage est capable de commettre un vrai carnage à l’aide de sa faux sur le champ de bataille, notamment grâce à ses différents combos au sol qui remplissent sa jauge de Grynoth au fur et à mesure. Plus le niveau de celle-ci est haute, plus ce faucheur redoutable gagne en puissance.

Liste des commandes et des combos de base de Vaseraga

Combo A : Carré – maintenir Triangle* – maintenir Triangle*

Carré – maintenir Triangle* – maintenir Triangle* Combo B : Carré – Carré – maintenir Triangle* – maintenir Triangle*

Carré – Carré – maintenir Triangle* – maintenir Triangle* Combo C : Carré – Carré – Carré – maintenir Triangle* – maintenir Triangle*

Carré – Carré – Carré – maintenir Triangle* – maintenir Triangle* Libération de Mélas : Triangle

Triangle Combo aérien : Carré – Carré – Carré (dans les airs uniquement)

Carré – Carré – Carré (dans les airs uniquement) Assaut aérien : Triangle (dans les airs uniquement)

* : coups remplissant la jauge de Grynoth

Quels types de sceaux faut-il équiper à Vaseraga ?

Focalisation , afin d’augmenter ses stats défensives et l’immuniser contre les interruptions dues aux attaques adverses lorsqu’il charge les coups de ses combos au sol

, afin d’augmenter ses stats défensives et l’immuniser contre les interruptions dues aux attaques adverses lorsqu’il charge les coups de ses combos au sol Combo final , afin d’augmenter la puissance des combos finaux

, afin d’augmenter la puissance des combos finaux Charge rapide , qui réduit le temps nécessaire pour exécuter une attaque chargée tout en augmentant ses stats offensives globales

, qui réduit le temps nécessaire pour exécuter une attaque chargée tout en augmentant ses stats offensives globales Combo renforcé , qui augmente les dégâts des coups successifs (l’effet est réinitialisé si le coup suivant n’est pas porté à temps)

, qui augmente les dégâts des coups successifs (l’effet est réinitialisé si le coup suivant n’est pas porté à temps) Absorption, pour restaurer ses PV en fonction des dégâts qu’il inflige à l’adversaire.

Bien entendu, la liste ci-dessus ne constitue en aucun cas un avis universel. L’objectif ici est seulement de vous proposer une sélection des sceaux que nous vous recommandons d’équiper en priorité pour ce personnage selon notre façon de jouer avec. Si vous souhaitez obtenir la ou les builds les plus optimisées possibles, il vous sera très probablement nécessaire de procéder à des ajustements en prenant également en compte l’arme et les compétences équipées, le type d’ennemis que vous devez affronter, etc.

Granblue Fantasy Relink est disponible sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.