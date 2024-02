Joli succès pour Like a Dragon: Infinite Wealth, qui dépasse déjà le million d’unités vendues

Le meilleur lancement pour la série

En une semaine, ce sont donc un million de personnes qui se sont ruées sur les nouvelles aventures d’Ichiban et Kiryu, et ce malgré une compétition féroce avec la sortie de beaucoup d’autres titres dans la même période. Ce chiffre englobe aussi bien les ventes en physique qu’en numérique.

Si l’on compare cela à l’échelle de la série, il s’agit là d’un carton plein pour Sega et Ryu Ga Gotoku Studio. Il devient très largement le titre Like a Dragon/ Yakuza à avoir réalisé le meilleur lancement, puisqu’à titre de comparaison, en fin d’année dernière, Yakuza: Like a Dragon (l’opus précédent) comptait 1,8 millions de ventes sur plusieurs années. Autant dire que Like a Dragon: Infinite Wealth a tout pour devenir l’épisode le plus vendu de l’entièreté de la série, et haut la main s’il continue à ce rythme.

『#龍が如く8』シリーズ最速で全世界100万本突破‼︎

みなさまの熱い支持のおかげです。ありがとうございます! "#LikeaDragon #InfiniteWealth" has sold over 1 million copies worldwide!

Don't miss out on the best gaming experience of your life! pic.twitter.com/4igVoRrzU6 — セガ公式アカウント🦔 (@SEGA_OFFICIAL) February 2, 2024

Like a Dragon: Infinite Wealth est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.