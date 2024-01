Guide Granblue Fantasy Relink

FAQ Granblue Fantasy Relink

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu Granblue Fantasy Relink. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Granblue Fantasy Relink

Granblue Fantasy Relink est un action-RPG qui se base sur l’univers du jeu mobile Granblue Fantasy, et qui raconte une histoire inédite avec des protagonistes déjà connus que sont Gran/Syta, Lyria et l’équipage du Grandcypher. Dans ce monde composé de continents célestes, notre groupe voyage en direction d’une terre promis en tombant sur le continent de Zegagrande, qu’il devra aider à résoudre une potentielle catastrophe.

Quand et où sort Granblue Fantasy Relink ?

Granblue Fantasy Relink est sorti le 29 janvier 2024 en accès anticipé pour les possesseurs de l’édition Deluxe, et le 01 février 2024 pour le reste du monde. Il est disponible sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5.

Faut-il connaître Granblue Fantasy pour comprendre Relink ?

Relink met en scène une histoire inédite, mais il préférable de connaître un minimum l’univers de cette licence pour mieux comprendre qui sont les personnage et leur but. Un lexique est présent dans le jeu, avec des histoires bonus pour raconter le passé des personnages, mais les nouveaux venus risquent d’être assez déboussolés.

Granblue Fantasy Relink met-il en scène un monde ouvert ?

Non, Granblue Fantasy Relink est un jeu majoritairement linéaire, avec seulement quelques zones un peu plus ouvertes pour chercher des trésors.

Combien de personnages jouables sont présents dans Granblue Fantasy Relink ?

Granblue Fantasy Relink dispose d’un très grand casting de personnages jouables, qu’il est possible de recruter au fil de l’aventure. Voici les personnages confirmés :

Gran/Syta

Katalina

Rackam

Io

Eugen

Rosetta

Lancelot

Vane

Percival

Siegfried

Charlotta

Yodarha

Narmaya

Zeta

Vaseraga

Ferry

Ghandagoza

Cagliostro

Granblue Fantasy Relink est-il un gacha ?

Granblue Fantasy, le jeu mobile, est bien un gacha, avec des personnages à débloquer façon loterie, mais ce n’est pas le cas pour Granblue Fantasy Relink. Tous les personnages peuvent s’obtenir en obtenant des récompenses in-game.

Peut-on choisir entre un personnage masculin et un personnage féminin en avatar ?

Granblue Fantasy met en scène deux héros différents selon le choix du genre effectué en début de partie. Bien qu’il soit possible de nommer son personnage de n’importe quel manière, le héros masculin est souvent nommé Gran, tandis que l’héroïne se nomme Syta (ou Djeeta). Granblue Fantasy Relink reprend ce même principe. Si vous avez choisi Gran en début de partie, vous pouvez changer à tout moment dans le menu du jeu pour prendre Syta, et inversement.

Granblue Fantasy Relink est-il traduit en français ?

Granblue Fantasy Relink dispose bien d’une traduction française pour ses texte, mais pas de voix française (vous pouvez choisir entre le doublage anglais et japonais).

Peut-on jouer en multijoueur à Granblue Fantasy Relink ?

Granblue Fantasy Relink est justement un jeu qui vous encourage à jouer en coopération, jusqu’à 4 personnes en online. Il n’existe pas de coopération locale ou de mode PvP. Il n’est pas possible de jouer les missions du mode Histoire en coopération, seulement les quêtes prévues à cet effet.

Quel est le endgame de Granblue Fantasy Relink ?

Après avoir terminé l’aventure principale, il vous sera demandé d’effectuer des dizaines et des dizaines de quêtes, afin d’obtenir de nouvelles récompenses et de faire progresser vos héros. Le jeu fait ainsi penser à un Monster Hunter ou à un MMO avec des quêtes rejouable à l’infini, dont la difficulté va augmenter.

Des DLC sont-ils prévus pour Granblue Fantasy Relink ?

Des DLC gratuits ont d’ores et déjà été annoncés pour Granblue Fantasy Relink, avec un nouveau boss qui sera Lucilius et deux nouveaux personnages jouables : Seofon et Tweyen.

Une démo est-elle disponible pour Granblue Fantasy Relink ?

Une démo gratuite est disponible uniquement sur le PlayStation Store, avec 11 personnages jouables et une partie du scénario principal.

Quelles sont les différentes éditions de Granblue Fantasy Relink ?

En dehors de l’édition standard du jeu, il existe d’autres versions de Granblue Fantasy Relink. Voici ce qu’elles contiennent :

Edition Spéciale (79,99 €)

Le jeu

Le pack d’objet Relink Pack avec une arme pour Gran/Syta

Les bonus de précommande (2 sceaux à équiper sur les armes)

Edition Digital Deluxe (99,99 €)

Le jeu

Le pack d’objet Relink Pack avec une arme pour Gran/Syta

Les bonus de précommande (2 sceaux à équiper sur les armes)

Un artbook numérique

La bande-son numérique

Edition Collector (199,99 €)

Le jeu

Tous les bonus précédemment cités

Un artbook de 100 pages

5 litographies

La bande-son sur disque

Une statuette de Proto Bahamut

Un porte-clé

Où acheter Granblue Fantasy Relink au meilleur prix ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Granblue Fantasy Relink est au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

