Gothic Remake fait à nouveau parler de lui avec un trailer, mais sans donner de date de sortie

Retour au camp pour jouer les roublards

Encore une fois, il faudra se contenter de peu avec Gothic Remake, qui nous offre ici le minimum syndical avec une bande-annonce qui met en scène le vieux camp de la mine, une zone que les fans du premier opus connaissent bien.

Mais aucune vraie image de gameplay n’est présentée ici (même si on veut parfois nous faire penser le contraire), donc on profitera seulement de l’ambiance qui se dégage de ce trailer et des possibilités teasées ici, comme le faire de jouer les pickpockets.

On aurait pu penser que THQ Nordic nous donne malgré tout une date ou quelques informations en plus, mais c’était sans doute trop optimiste. Alkimia Interactive est encore au travail sur ce remake et il n’est pas prêt d’en voir le bout.

Ce Gothic Remake est toujours prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.