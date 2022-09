Gotham Knights nous présente sa Bat-Family en vidéo

Gotham Knights ne pourra pas être mis en avant à l’occasion de la DC FanDome récemment annulée, mais Warner Bros Games compte bien nous marteler de trailers et d’images avant la sortie du titre le mois prochain. Après avoir avancé sa sortie de quelques jours, le jeu est maintenant mis en avant avec une nouvelle vidéo qui s’attarde sur la conception de la Bat-Family, avec les équipes de Warner Bros Games Montréal qui viennent nous parler de leur travail.

Une famille unique et pleine de problèmes

Le jeu mettra en scène une Bat-Family forcément un peu unique, puisqu’elle sera endeuillée suite à la perte de Batman. Batgirl et compagnie vont donc devoir apprendre à travailler en équipe, et mettre leurs différents de côté pour protéger au mieux la ville de Gotham et faire honneur à Bruce.

Chaque membre du groupe aura droit à son propre arc durant le jeu, en plus de la bataille contre la Cour des Hiboux. On verra donc bien souvent ces personnages en dehors de leurs costumes, pendant qu’ils se reposent et vivent ensemble dans le Beffroi, sous la supervision d’Alfred qui devra gérer les traumas des quatre héros.

Gotham Knights sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 21 octobre prochain.