Warner Bros Games ne serait pas en danger malgré la fusion avec Discovery

Si vous suivez un peu le monde du cinéma, et surtout celui des productions autour des super-héros de l’écurie DC, vous n’êtes pas sans savoir que la fusion entre WarnerMedia et Discovery fait grand bruit. Depuis que les deux entités ne font plus qu’une, le seul mot d’ordre est : économies. Et ce par tous les moyens, même en jouant avec la fiscalité américaine en annulant un film Batgirl qui avait pourtant coûté 90 millions de dollars. Avec toutes les coupes budgétaires qui se produisent au sein de la société, on pouvait craindre que la position de Warner Bros Games soit en danger, surtout à la vue de rumeurs déclarant que le groupe cherchait à se séparer de certains studios, mais c’est apparemment loin d’être le cas.

Un secteur épargné par les coupes de Warner ?

Warner Bros Games serait-il l’un des nouveaux chouchous des dirigeants de Warner Bros Discovery ? C’est ce que l’on se demande suite à un article en provenance du site Axios, qui s’est entretenu avec David Haddad, qui est à la tête de la division gaming du groupe.

Selon lui, cette division est toujours profitable, et aucune coupe n’est à prévoir, que ce soit au niveau du budget des jeux ou des équipes qui travaillent dessus. La santé financière de ce pôle gaming est en hausse depuis le succès de Lego Star Wars: La Saga Skywalker, et encore plus avec la sortie en bêta de MultiVersus, qui compte déjà plus de 20 millions de téléchargements. Gotham Knights espère évidemment rencontrer le succès lui aussi, et Hogwarts Legacy devrait aussi bien gonfler les chiffres de l’éditeur d’ici la fin de cette année fiscale.

Haddad explique que les récentes décisions autour de ces derniers jeux (l’annulation des versions PS4 / Xbox One de Gotham Knights et le report de Hogwarts Legacy) tient uniquement du fait que Warner Bros Games a maintenant décidé d’accorder plus de temps à ses équipes, avec un focus plus important sur la qualité des productions. Pour lui, Warner Bros Games a un rôle très important à jouer dans l’avenir du groupe.

On ne peut que l’espérer pour les équipes, mais nul doute que les résultats de ces deux gros mastodontes seront aussi décisifs pour l’avenir du groupe.