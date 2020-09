Godfall partage sa cinématique d’introduction

Après avoir annoncé ses dates de sortie mi-septembre et un accord avec Just For Games pour la distribution de ses éditions physiques PS5 la semaine dernière, Godfall dévoile sa très belle cinématique d’introduction intitulée « The Fall » (« La Chute »).

Macros entre en scène

Dans cette vidéo, l’action-RPG développé par Counterplay Games et édité par Gearbox Publishing présente son scénario mettant en scène votre futur personnage, le dernier des chevaliers Valorians, et Macros, l’antagoniste du jeu qui a pris le pouvoir. Afin de le combattre et sauver le monde d’Aperion, vous devrez arpenter les différents royaumes du titre et vaincre les nombreux ennemis que vous croiserez sur votre route tout en améliorant votre équipement.

Godfall sera disponible le 12 novembre sur PC et le 19 novembre sur PlayStation 5.