Godfall : Just For Games s’occupera de la distribution des éditions physiques PS5

Après avoir dévoilé ses dates de sortie la semaine dernière, Godfall, l’action-RPG développé par Counterplay Games et édité par Gearbox Publishing, annonce que la distribution de ses versions physiques sur PlayStation 5 sera assurée par Just For Games dans l’Hexagone.

Des tarifs allant de 79,99€ à 109,99€

A cette occasion, l’entreprise française rappelle les tarifs de ses différentes éditions révélées un peu plus tôt ce mois-ci. Les prix vont de 79,99€ pour le jeu de base à 109,99€ pour la version Ascended contenant le titre, un accès pour la première extension prévue l’an prochain et de nombreux bonus in-game.

Parmi les bonus de précommande, notez que, les joueurs et joueuses PS5 obtiendront un skin rouge pour la Valorplate Typhon alors qu’il sera jaune pour ceux et celles jouant sur PC.

Godfall sera disponible le 12 novembre sur PC et le 19 novembre sur PlayStation 5.