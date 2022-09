God of War Ragnarok : Le poids du jeu sur PS4 déjà dévoilé ?

La sortie de God of War Ragnarok se rapproche à grands pas, ce qui a poussé Santa Monica Studio et PlayStation a diffuser un trailer massif pour le jeu lors du dernier State of Play. La nouvelle aventure de Kratos et Atreus promet d’être encore plus démesurée que la précédente, avec plus de royaumes à visiter. Ce qui veut donc aussi dire plus de données à stocker, et on peut se demander quel sera le poids du jeu sur les consoles PlayStation. Le compte PlayStation Game Size, spécialisé dans le domaine, vient justement de donner un indice.

Kratos pèse son poids

🚨 About God Of War Ragnarök Size : 🟩 Sony Patched My Download Size Finder Way on March 2022 , So I can't Confirm Size 🟧 But Yesterday God Of War Ragnarök Download Page Updated 🟫 That's Mean Yes, 90.6 GB (PS4) It's Possible, Also Looks like God Of War Ragnarök 📀 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) September 20, 2022

Même s’il ne peut encore l’affirmer avec certitude, selon PlayStation Game Size, ce God of War Ragnarok pourrait peser pas moins de 90,6 Go sur PlayStation 4.

Une belle bête comme on dit, sachant que ce poids est similaire à d’autres productions aussi massives, comme Horizon: Forbidden West. On prendra tout de même le tout avec des pincettes avant que Sony ou Santa Monica Studio confirment cela, sachant cette donnée peut varier avec la mise à jour Day One, et que le poids sur PS5 reste inconnu pour le moment.

God of War Ragnarok sortira le 9 novembre prochain sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5.