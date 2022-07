Accueil » Actualités » God of War Ragnarok : Voici où précommander l’édition standard et les collectors

L’annonce de la date de sortie de God of War Ragnarok a fait trembler Internet et les réseaux sociaux. Kratos et Atreus seront bien de retour dès la fin de l’année avec ce nouvel épisode très attendu, qui aura même droit à plusieurs éditions spéciales, avec une réplique de Mjolnir du plus bel effet. PlayStation avait alors indiqué que les précommandes autour du jeu allait démarrer aujourd’hui, le 15 juillet, et c’est bien le cas, puisque plusieurs boutiques viennent de lister God of War Ragnarok.

Où précommander God of War Ragnarok ?

Les sites marchands ont donc ouverts les précommandes autour de God of War Ragnarok, qui sortira aussi bien sur PS4 que sur PS5.

Attention tout de même, il faut rappeler que pour upgrader la version PS4 vers la version PS5, ce ne sera pas gratuit, puisqu’il faudra payer une mise à niveau de 10 €. Prenez bien cela en compte lors de votre réservation du jeu. La mise à niveau est toute fois comprise dans l’édition collector.

Voici les différentes boutiques où vous pourrez trouver God of War Ragnarok en précommande.

Amazon

Fnac

Edition Collector & Jotnar

Notez que les deux éditions spéciales sont aussi disponibles chez Fnac et Amazon, mais les stocks sont très limités. N’hésitez pas à placer une alerte dessus ou à revenir régulièrement sur les liens ci-dessous pour voir si le stock est revenu

God of War Ragnarok sortira le 9 novembre prochain sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5.