God of War Ragnarok présente ses nombreuses options d’accessibilité

On peut s’estimer heureux de voir que les studios prennent de plus en plus à cœur les questions d’accessibilités, en mettant en place de nombreuses options dans leurs jeux qui permettent à un plus large public de pouvoir jouer sans soucis. C’est aujourd’hui au tour de Santa Monica Studios de nous parler de cela en nous montrant les fonctionnalités d’accessibilités qui seront incluses dans God of War Ragnarok.

Plus d’accessibilité pour cette suite

Ce sont pas moins de 60 options qui seront intégrées au jeu, qui seront notamment en provenance de ce que la version PC de God of War incluait. Pour ce qui est des nouveautés, les sous-titres pourront encore plus être personnalisés, que ce soit au niveau de la taille ou des couleurs, tandis que la taille globale du texte de l’interface (et même des icônes) pourra aussi être réglée.

Les touches pourront elles aussi être paramétrées à l’envie, avec la possibilité de placer des raccourcis sur le pavé tactile. Un mode de contraste sera présent, et de nombreuses options d’assistances visuelles ou sonores seront de la partie. Tous les détails sont à retrouver sur le PlayStation Blog.

Généralement, ce genre d’informations est plutôt donné en fin de développement, à l’image de Horizon Forbidden West, mais il ne faut pas oublier que se tient aujourd’hui la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité, ce qui explique cela.

On croise maintenant les doigts pour en savoir plus très prochainement, même si comme l’a dit Cory Barlog, il faudra se montrer patient.