God of War Ragnarok n’est pas encore prêt pour se remontrer, Cory Barlog demande un peu de patience

Aujourd’hui, le dernier épisode en date de la série God of War fête ses 4 ans d’existence. Le jeu était sorti le 20 avril 2018 sur PS4 et nous avait alors permis de découvrir une toute nouvelle facette de Kratos, dans une aventure épique et émouvante en compagnie de son fils Atreus. Histoire de fêter ce joyeux anniversaire, Cory Barlog, réalisateur de cet opus, a pris la parole sur les réseaux sociaux afin de remercier ses fans, tout en un adressant un mot concernant « l’éléphant dans la pièce », God of War Ragnarok.

4 years ago, God of War (2018) released! We’re grateful to all of you who joined Kratos and Atreus on their journey, and we’re so proud of the team who worked to bring it to life.

While we’re not ready to share an update about what comes next, here’s a quick message from Cory! pic.twitter.com/Z5PHpKQppY

— Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) April 20, 2022