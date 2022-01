Après Horizon: Zero Dawn ou encore plus récemment Days Gone, c’est désormais l’excellentissime God of War qui débarque enfin sur PC. Ce sera donc plus de quatre ans après sa sortie sur PS4 que le titre de Santa Monica Studio déboule chez nos PCistes, et le résultat est-il toujours aussi sensationnel ? Faut-il vraiment se ruer sur cette mouture PC ?

Conditions de test : Nous avons joué à la version PC de God of War pendant environ huit heures de jeu sans forcément le finir, ce qui nous a donné le temps de voir les réels changements sur cette mouture, son optimisation ainsi que sa maniabilité avec le combo clavier/souris. Le titre a été testé avec 16 Go de RAM, une GTX 1070 et un i5 cadencé à 3.8 Ghz.

Une aventure Nordique toujours de haute volée !

Il est évidemment bon de rappeler ce qu’est ce nouvel opus sorti en 2018, soit il y a plus de quatre ans. God of War nous emmène tout droit dans un Midgard où Kratos, dans une intro des plus prenantes, organise les funérailles d’un être cher en compagnie de son fils Atreus. L’objectif de nos deux protagonistes sera justement de gravir la plus haute montagne, et ainsi y déposer les cendres de cette personne qui était si chère à leur cœur.

Sous un postulat de départ simpliste, la narration prendra beaucoup d’ampleur au fil de la progression avec des protagonistes totalement captivants et intéressants, le passé de Kratos qui ressurgit forcément et surtout une mise en scène bien maitrisée. Le fait d’avoir également développé God of War en plan séquence permet de donner lieu à une progression ultra fluide et impressionnante. On notera aussi cette relation père/fils entre Kratos et Atreus qui se développe petit à petit, et qui réservera de surcroit bien des surprises, dans cette histoire nordique qui est juste somptueuse. Evidemment, vous y retrouverez beaucoup plus de détails dans notre test.

Pour le gameplay, God of War repart de zéro. En vue TPS avec la caméra à l’épaule, ce nouvel opus change radicalement de registre, en sus d’y ajouter le monde semi-ouvert, et cette possibilité fabuleuse de visiter les nombreux royaumes du Midgard. Qui plus est, Kratos est équipé de la hache Léviathan qu’il peut lancer et faire revenir à sa guise, en plus de geler les ennemis sur place. Cela donne ainsi lieu à des combats toujours nerveux, brutaux mais aussi totalement jouissifs avec un sentiment de puissance et de montée en puissance significative pour Kratos au fil du jeu. Atreus n’est pas en reste car il est aussi bien utile dans les combats, et propose une alchimie intéressante avec Kratos.

L’aspect RPG vient aussi se greffer au titre, et de bien belle manière. Les ennemis ont désormais une barre de vie et un niveau indiqué en fonction de leur dangerosité. Qui plus est, il est possible d’équiper Kratos de la tête au pied et ainsi lui augmenter ses stats en fonction de l’équipement que vous lui aurez assigné. Des compétences sont aussi à débloquer au fil du jeu avec de l’expérience engrangé. Une boutique avec les nains Brok et Sindri seront de la partie, et proposera d’améliorer vos équipements moyennant finance ou ressources que vous retrouvez dans les coffres.

Sans plus entrer dans les détails vu que notre test est déjà disponible, God of War reste encore une expérience vidéoludique de haute volée avec une narration excellente, un gameplay revu de fond en comble qui fonctionne diablement bien, et dispose également d’une ambiance sonore et artistique qui défonce à chaque instant. Il n’y a pas à dire, le titre est toujours excitant dans toutes ses phases de jeu alliant plateformes, un peu d’énigmes, et des combats parfaitement mis en scène de bout en bout. God of War Ragnarok se fait de plus en plus attendre.

Une version PC qui ne déçoit vraiment pas

Maintenant que la mémoire est rafraichie comme il se doit, que vaut cette version PC de God of War ? Concrètement, l’enthousiasme de retrouver Kratos sur PC est bien présent. Le titre se joue toujours aussi bien, n’a pas réellement pris une ride après quatre ans, et sachez que le soft se joue parfaitement au combo clavier/souris. Une bonne nouvelle pour les joueurs qui n’ont pas forcément de manettes sous la main, et sachez même que le verrouillage des ennemis sur PC parait un peu plus simple à prendre en main, ce qui est une très bonne surprise finalement.

Bien entendu, vous perdrez toute l’immersion des vibrations d’une simple manette, mais le plaisir de jeu reste relativement intact. Fatalement, on pourra encore lui reprocher son petit défaut de ne pas proposer un bestiaire suffisamment varié mais qu’à cela ne tienne, le résultat est très satisfaisant. La seule ombre au tableau résidera dans certains bugs de déplacement qui peuvent parfois survenir, ou de légers bugs d’affichage, mais cela n’entache pas vraiment l’expérience de jeu.

Concernant enfin la qualité graphique du soft, elle n’a pas à rougir, loin de là. Le titre est toujours aussi beau artistiquement que graphiquement, et parait encore plus propose sur PC que sur PS4. Toutefois et vous nous voyez venir, il faudra quand même bénéficier d’une configuration un peu plus poussée que celle que nous avons utilisée pour le test afin de voir le plein potentiel graphique du soft sur PC. Car en Ultra et avec notre configuration, attendez-vous à quelques mini-saccades voire des freezes assez violents à certains passages qui vous pousseront à partir sur des paramètres graphiques un peu moins élevés pour adoucir la chose.

Mais au-delà de ça, vous saurez au moins que God of War est assez bien optimisé même pour les petites configurations, ce qui reste une bonne nouvelle. Nous n’avons hélas pas pu tester le DLSS ou encore le ray-tracing, mais on ose imaginer que le titre n’en sera que plus embelli rien qu’avec ces deux technologies made in Nvidia. Notez en revanche que nous vous conseillons vivement d’installer le titre sur un SSD comme nous l’avons fait, car sur HDD, attendez vous à ce que cela soit trop long et potentiellement instable.

Conclusion

Finalement, que retenir de cette version PC de God of War ? En dépit de légers écueils déjà présents sur le jeu original, cette mouture PC de God of War est bougrement convaincante. Avec ces contrôles clavier/souris aux petits oignons suivi d’une optimisation très bien maitrisée pour toutes les configurations, God of War fait une belle entrée chez nos chers PCistes. Hormis quelques petits bugs ici et là qui devraient être corrigés ou encore le fait qu’il faille impérativement installer le titre sur SSD, l’expérience et le plaisir de jeu est toujours instantané, et les mécaniques de gameplay instaurée sur ce nouvel opus marchent toujours bien.

En fait, que ce soit dans la narration jusque dans la mise en scène, le côté graphique excellent ou encore les combats dantesques, God of War frappe toujours aussi fort quatre années après sa sortie sur PS4. En sus, les joueurs PC auront l’avantage d’enfin découvrir les nouvelles aventures de Kratos sur PC, et de voir à quel point le jeu de Santa Monica Studio est encore une petite bombe vidéoludique en attendant God of War Ragnarok.