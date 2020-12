Des remakes de God of War et d’Uncharted ont été envisagés par le passé par Sony

God of War et Uncharted font assurément partie des licences les plus lucratives pour Sony, notamment ces dernières années. Avec ce succès, les joueurs ont eu droit à plusieurs remasters pour les deux séries, où l’on a pu découvrir les premiers épisodes de chaque licence avec une remise à niveau pour la PS4. Mais durant un moment, ce sont même des remakes qui ont été envisagés pour le premier God of War et le premier Uncharted.

Des pistes abandonnées ?

C’est en tout cas ce qu’affirme Michael Mumbauer, anciennement à la tête de Sony San Diego Studio. Durant un podcast en compagnie de David Jaffe (qui a travaillé sur God of War), les deux hommes ont parlé du rôle qu’avait Mumbaueur au sein du studio, qui a été en charge durant un moment sur des pistes à explorer concernant des remasters et des remakes :

« Les remakes et les remasters étaient les choses que je recherchais. C’est pourquoi l’équipe de développement a été créée. Ce que je peux vous dire, c’est ce que je recherchais ça parce que je croyais qu’il était utile de faire quelque chose comme un remake de God of War avec la les effets visuels d’aujourd’hui. Ou, un remake d’Uncharted 1. »

Bien entendu, cela n’a pu être que des pistes vaguement envisagées, mais il est intéressant de voir que Sony pense de plus en plus aux remakes après Demon’s Souls ou Shadow of the Colossus. Si Mumbauer ne fait plus partie de l’équipe comme le rapporte DualShockers, on ne sait pas sur quoi planche cette dernière.