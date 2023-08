Striking Distance, le studio derrière The Callisto Protocol, licencie plus d’une trentaine d’employés

Changement de priorités pour le studio

Lorsqu’un jeu ne rencontre pas le succès escompté, les employés du studio derrière le titre sont souvent les premiers touchés par cet échec. Dans une déclaration envoyée à IGN, Striking Distance Studios annonce licencier 32 employés, laissés sur le carreau suite à cette nouvelle structure :

« Striking Distance Studios et Krafton ont mis en place des changements stratégiques qui redéfinissent les priorités du studio afin de mieux réussir ses projets actuels et futurs. »

Une bien mauvaise nouvelle pour les personnes affectées par cette décision, qui touche visiblement tous les secteurs du studio, aussi bien du côté du level-design, du travail sur les décors etc. Autrement dit, le studio devrait sans doute s’attaquer à des projets un peu plus modestes à l’avenir, avec des forces réduites. Un The Callisto Protocol 2 semble donc être bien compromis, et on souhaite bon courage aux artistes touchés par ce plan de licenciements pour retrouver un travail.