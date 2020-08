Ghost of Tsushima aura un mode multijoueur cet automne

Ghost of Tsushima ne compte pas disparaître tout de suite et accueillera bientôt un mode multijoueur gratuit, sous-titré Legends, à l’ambiance nettement différente.

Ghost of SekiNioh

L’île habituelle a bien changé puisque Ghost of Tsushima: Legends aura un cadre plus fantastique-horreur que le jeu de base avec l’arrivée des démons du folklore japonais. Ce qui veut dire des décors plus sombres et oppressants et de nouveaux ennemis capables d’utiliser de la magie. Tout cela renforce encore plus la ressemblance avec des jeux tels que Sekiro ou Nioh.

L’expérience proposera des missions en coopération à deux avec une trame à suivre ou bien des arènes à quatre joueurs où il faudra combattre des vagues d’ennemis. Sucker Punch promet déjà l’arrivée d’un autre mode par la suite avec des raids, toujours à quatre.

Pas de Jin Sakai, Yuna ou Kothun Khan à l’horizon, les joueurs choisiront parmi quatre classes disponibles : Samurai, Hunter, Ronin et Assassin. L’annonce sur le blog officiel PlayStation promet déjà de revenir plus en détail sur ces classes et sur leur customisation.

Ghost of Tsushima: Legends sera une extension gratuite qui nécessitera bien entendu le jeu et un abonnement PlayStation Plus puisque uniquement jouable en ligne. Il faut avouer que l’on est assez curieux de voir si cela s’avèrera être une expérience multijoueur capable d’intéresser les joueurs sur la longueur ou bien un simple ajout gadget oublié après quelques parties.

Réponse cet automne lors de la sortie de ce GoT: Legends ce qui vous laissera largement le temps d’explorer le jeu de base disponible sur PlayStation 4 depuis le 17 juillet. Et si vous hésitez toujours, notre critique peut toujours être consultée à cette adresse.