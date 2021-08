Genshin Impact : Yoimiya et Sayu préparent leur arrivée en vidéo

Il ne reste désormais plus que quelques heures pour mettre la main sur Ayaka via sa bannière d’invocation dans Genshin Impact. Dès demain à 19 heures, elle sera remplacée par Yoimiya qui débarque au coeur d’une nouvelle bannière, et miHoYo a précisé qui sont les personnages 4 étoiles qui vont l’accompagner, avec bien entendu Sayu.

Les nouvelles bannières de la 2.0

Exit Ayaka dès demain donc, et place à Yoimiya qui sera au centre de la bannière en tant que personnage 5 étoiles. L’archère Pyro sera donc accompagnée par un nouveau personnage 4 étoiles, à savoir Sayu, une petite ninja Anémo.

Xinyan et Diona seront également de la partie en tant que personnages 4 étoiles avec un taux d’obtention boosté.

Du côté des armes, on retrouvera la Lame de la Voûte d’Azur, avec l’arrivée d’une arme 5 étoiles exclusive, l’arc Pulsation du tonnerre. Voici les armes qui seront au coeur d’un nouveau portail :

Pulsation du tonnerre (Arc)

Lame de la Voûte d’Azur (Épée à une main)

Épée rituelle (Épée à une main)

Fluorescence (Épée à deux mains)

Fléau du dragon (Arme d’hast)

Mémoires de rituels (Catalyseur)

Arc de chasse de Favonius (Arc)

Présentation de Yoimiya et Sayu

Yoimiya s’est déjà brièvement présentée lors d’une vidéo d’introduction du personnage, et celles et ceux ayant effectué sa quête dans le jeu connaissent déjà bien le personnage, mais le studio nous offre ici un nouvel aperçu de son gameplay en mettant en avant ses capacités spéciales.

Sayu, la ninja Anémo 4 étoiles, s’illustre aussi dans une nouvelle vidéo, où on peut voir son gameplay si atypique. Maniant une épée à deux mains, elle pourra infliger des dégâts Anémo en se ruant sur l’adversaire grâce à sa capacité spéciale, qui pourra également créer un petit tourbillon de vent à l’impact.

En appuyant longuement sur cette capacité, elle pourra se mettre en boule et effectuer des dégâts sur son passage. Sa bourrasque du Mujina lui permettra d’invoquer le Daruma Muji-muji, qui pourra soigner le personnage avec un système proche du soin accordée par Bennett, à titre de comparaison.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur la région d’Inazuma pour en savoir plus.