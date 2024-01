Retour à Liyue pour célébrer la nouvelle année

En plus des divers événements qui accompagnent les festivités, vous pourrez surtout mettre la main sur deux personnages inédits, avec Xianyun (type Anemo et 5 étoiles) et Gaming (type Pyro et 4 étoiles).

Deux héros en plus qui seront évidemment au cœur des nouvelles quêtes du jeu, tandis que vous serez amenés à découvrir une nouvelle partie de la région de Liyue, qui va être reliée à la région de Fontaine. La map du jeu est donc plus grande que jamais avec cette nouvelle zone, qui comporte son lot de trésors à trouver et d’ennemis inédits à combattre, comme le nouveau boss Suanni solitaire. Cette mise à jour permet également de mettre la main sur des costumes inédits payants pour Ganyu et Shenhe, qui vont s’habiller pour fêter le festival des lanternes comme il se doit.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.