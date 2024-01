Genshin Impact : Tout savoir sur la version 4.4 du jeu (Xianyun, Gaming, skins pour Ganyu et Shenhe…)

Une nouvelle zone pour Liyue

La ville de Liyue va donc de nouveau s’illuminer de mille feux avec le festival des lanternes, dans une mise à jour qui sera surtout centrée sur cet événement majeur. Et si cette fête se déroulait jusqu’ici dans les zones de Liyue que l’on connaissait déjà, tout va changer cette année.

Liyue va en effet s’agrandir avec l’arrivée d’une nouvelle zone au nord-ouest, qui va donc rapprocher la région de celle de Fontaine. On découvrira donc de nouveaux décor avec des nouvelles activités à remplir. Au sein du vallon Chenyu, on retrouvera le village de Qiaoying réputé pour son thé, ainsi que le port Yilong, proche de Fontaine.

Un nouvel environnement qui permettra d’implémenter quelques nouveautés visuelles comme le Global Far Fog qui va jouer avec la densité de la brume en fonction de l’altitude, ou encore le , le Gradient Tint Rock qui va quant à lui jouer avec les couleurs des montagnes en fonction de là où vous vous trouvez.

Quelles sont les bannières de personnages de la version 4.4 ?

Xianyun est connue depuis un moment, mais pas sous cette forme. Celle que l’on appelle Souffle-Nuages va enfin être jouable sous sa version humaine et sera un personnage 5 étoiles de type Anemo, avec le catalyseur comme arme. Elle sera capable de sauter très haut avec sa compétence élémentaire pour effectuer des dégâts Anémo, mais aussi permettre à vos autres personnages de profiter de ce boost de saut pour enchaîner les attaques plongeantes. Xianyun sera disponible sur la première bannière de la version 4.4, en même temps que Nahida.

Gaming sera quant à lui le personnage 4 étoiles inédit de cette version. Il manie les épées à deux mains et est de type Pyro. Il pourra revêtir son masque de bête en plein combat et invoquer un petit compagnon pour récupérer des PV et effectuer des dégâts de zone, le tout avec une posture de combat spéciale. Gaming sera lui aussi disponible sur la première bannière.

Pour la seconde bannière, on retrouvera Xiao et Yae Miko en tant que personnages 5 étoiles.

Les nouveaux skins de la version 4.4

Pour fêter le festival des lanternes, HoYoverse a décidé de sortir de nouveaux costumes pour certains des personnages en provenance de Liyue. On retrouvera donc un nouveau skin pour Ganyu, mais aussi pour Shenhe, puisque les deux femmes vont enfiler des habits typiques de la région. Xingqiu y aura aussi droit, et il sera possible d’obtenir son costume gratuitement lors d’un événement, contrairement aux deux autres.

Quels sont les événements de la version 4.4 ?

Le festival est le lieu parfait pour découvrir tout un tas de mini-jeux lors de l’événement, avec tout d’abord le « Gloutombre de papier », qui demandera de jouer aux ombres chinoises pour créer des objets spécifiques. Un autre petit jeu mettra en scène Gooba au sein de plusieurs puzzles à résoudre avec un nombre d’actions limitées.

Un autre événement pourra être joué en multijoueur avec plein de pièces à récupérer sur un terrain dans un temps donné, tout en repoussant les autres participants. On pourra également explorer la nouvelle zone en se transformant en poisson volant dans un mini-jeu de parkour.

En participant à toutes ses activités, il sera possible de choisir l’un des personnages 4 étoiles de Liyue pour l’obtenir gratuitement. Oui, même Gaming, qui sera bien compris dans le lot. En parlant de récompenses, un bonus de connexion quotidienne sera mis en place pour obtenir 10 pierres de la fatalité, sachant que l’on en recevra 3 de plus par mail.

D’autres événements plus classiques en dehors du festival seront aussi mis en place, comme un centré sur la cuisine avec un mini-jeu pour préparer des plats, un autre centré sur la vallée Dadaupa où il faudra enquêtes sur les Brutocolinus, ainsi qu’un autre événement de combat.

Un nouveau boss sera aussi à combattre dans la nouvelle zone de Liyue, avec le Suanni solitaire, qui sera une créature qui infligera des dégâts Anémo et Hydro et qui promet de réserver un bon défi.

Les codes primo-gemmes

Comme d’habitude, voici trois codes à entrer dans les heures à venir pour gagner quelques récompenses in-game :

BBQ8AZHUH2CZ

FA9QAGYDZJEV

MT88AYHCZ2UR

Quand sortira la version 4.4 de Genshin Impact ?

Cette version 4.4 de Genshin Impact sera disponible dès le mercredi 30 janvier prochain aux alentours de 4 heures du matin. Une maintenant aura lieu quelques heures avant, avec 600 primo-gemmes à récupérer à la fin de celle-ci.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.