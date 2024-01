Genshin Impact prépare l’arrivée de Chiori pour sa version 4.5

La couturière en chef d’Inazuma

Pour cette version 4.5, il semblerait que Genshin Impact se contente d’accueillir un seul et unique nouveau personnage au sein de son casting, qui n’est autre que Chiori. Vous l’aurez sans doute deviné à la vue de son accoutrement, mais Chiori ne vient pas de Fontaine, puisqu’elle est originaire d’Inazuma. Elle est présentée comme une couturière expérimentée qui a remplacé ses aiguilles pour deux épées, même si on se doute qu’elle se battra principalement avec une épée à une main. En attendant d’en savoir un peu plus sur ses capacités, on sait au moins qu’elle sera de type Geo.

Chiori : Couturière tonitruante

Patronne de la Boutique Chioriya Dans la rue la plus animée du Quartier lyonnais de Fontaine se trouve un magasin de vêtements appelé la « Boutique Chioriya ». Il ne paie pas de mine, mais les passants s'y arrêtent souvent pour… pic.twitter.com/OVtAjpMQwo — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) January 29, 2024

Rendez-vous maintenant dans environ un mois pour la présentation de la version 4.5 du jeu, qui nous en dira certainement plus sur Chiori. Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android.