Genshin Impact : Tout savoir sur la version 3.4 (Nouvelle zone, Alhaitham, Yaoyao, skins Ayaka et Lisa…)

Vous n’avez pas encore visité l’entièreté de la région de Sumeru, et c’est ce que la version 3.4 de Genshin Impact entend vous prouver. Après avoir célébré l’arrivée de Nomade (Scaramouche) en tant que personnage jouable, la communauté du jeu se prépare à accueillir deux personnages Dendro attendus de longue date dans cette nouvelle mise à jour, qui vient tout juste d’être présentée via un livestream officiel rempli d’informations. Voici donc tout ce qu’il faut retenir sur la version 3.4 de Genshin Impact.

Retour du Festival des Lanternes et nouvelle zone à Sumeru

Cette nouvelle version promet d’être assez massive puisqu’elle nous entraînera tout d’abord du côté à Liyue, pour fêter le retour du Festival des Lanternes qui a lieu chaque année. Quelques quêtes regroupant les personnages originaires de la région seront donc proposées pour les festivités.

Mais après cela, retour aux choses sérieuses avec une nouvelle zone à découvrir dans le désert de Sumeru, avec la région de Hadramaveth. Cette zone sera marquée par le passage d’une immense tornade de sable mais aussi par la présence d’un tout nouveau boss, de type géant ver des sables, le Setekh Wenut, qui sera affublé de l’élément Anemo.

On pourra aussi rencontrer d’autres ennemis inédits dans cette partie du désert, comme des oiseaux de feu ou des danseuses Dendro dangereuses.

Les personnages de la version 3.4

Comme on pouvait s’y attendre, la véritable star de la version 3.4 du jeu sera le charismatique Alhaitham, présent depuis la 3.0 dans l’intrigue du jeu. Cet épéiste à une main ressemble à s’y méprendre à une Kequing au masculin, qui aurait troquée son élément Electro pour du Dendro, comme en témoigne les capacités élémentaires très proches de celles du personnage de Liyue.

L’autre personnage inédit de cette version 3.4, c’est la petite Yaoyao, elle aussi teasée depuis un long moment. Lancière Dendro 4 étoiles, elle se servira de ses peluches en forme de lapinou trop choupi pour diffuser l’application Dendro sur les ennemis tout en soignant ses alliés au passage.

Alhaitham et Yaoyao seront tous les deux disponibles sur la première bannière de personnages dès le lancement de la mise à jour, en compagnie de Xiao sur une autre bannière. Alhaitham disposera aussi de sa propre épée 5 étoiles à débloquer en même temps sur la bannière arme.

Hu Tao et Yelan seront quant à elles les deux personnages 5 étoiles de la seconde partie de la version 3.4, ce qui devrait plaire à beaucoup de monde.

Les événements de la version 3.4

Bien évidemment, cette mise à jour sera marquée par le Festival des Lanternes et ses multiples activités. On retrouvera par exemple un événement centré sur de théâtre de papier, qui prendra la forme de puzzles à résoudre. On retrouvera aussi des challenges avec du combat, du parkour rythmé par les feux d’artifices, ou encore des courses en bateau.

Comme chaque année, vous serez récompensé de votre participation par l’obtention d’un personnage 4 étoiles gratuit en provenance de Liyue. Et oui, Yaoyao en fait partie, vous pourrez donc la débloquer même sans l’invoquer via la bannière. On retrouvera aussi un bonus de connexion donnant accès à 10 vœux, tandis que 3 autres vœux seront distribués dans la boite de messagerie.

Mais on retournera aussi à Inazuma pour un événement centré sur les batailles de scarabées. Eh oui, Itto vous partagera sa passion et vous demandera de contrôler vous-mêmes les scarabées en plein combat. Le retour d’un événement de combat centré sur le fait d’effectuer des parades est aussi au programme.

Le jeu de cartes va quant à lui recevoir quelques nouveautés comme un nouveau mode de jeu, où tous les dés disposeront de l’élément Omni, ce qui devrait donc beaucoup changer les stratégies.

En plus de cela, un événement de combat vous permettra d’obtenir gratuitement un skin pour le personnage de Lisa. Ce dernier fera référence aux années scolaires de la bibliothécaire, ce qui veut dire que Lisa sera habillée avec une parure de l’Académie de Sumeru. Elle ne sera pas la seule à avoir droit à un skin durant cette mise à jour, puisqu’Ayaka troquera sa tenue habituel pour une autre, même si ici, il faudra passer à la caisse pour l’obtenir.

Les codes primo-gemmes

Le livestream a été l’occasion de mettre la main sur quelques codes (valables uniquement sur quelques heures) à entrer en jeu pour obtenir des récompenses. Voici les codes contenant des primo-gemmes à entrer au plus vite :

NS8TUVJYR4UH

NSQTVCKYRMDM

LB8SDUJYQ4V9

Quand sortira la version 3.4 de Genshin Impact ?

La version 3.4 de Genshin Impact sera disponible dès le mercredi 18 janvier prochain, aux alentours de 4 heures du matin. Comme d’habitude, vous pourrez retrouver des primo-gemmes gratuites suite à la maintenance du jeu à cette même date.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android.