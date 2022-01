Xiao est l’un des rares main DPS Anémo de Genshin Impact, ce qui en fait donc un personnage assez unique dans le roster actuel du jeu. On fait le point ensemble sur toutes ses capacités avec le détail de ses constellations et de sa place au sein d’une équipe, afin de savoir s’il faut oui ou non l’invoquer.

Présentation de Xiao

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Anémo ( )

: Anémo ( ) Arme : Arme d’Hast

: Arme d’Hast Seiyū : Matsuoka Yoshitsugu

: Matsuoka Yoshitsugu Anniversaire : 17 avril

Description officielle : « Un des puissants Adeptes éclairés de Liyue, aussi connu sous le nom de « Yaksha Gardien ». Bien qu’il ait l’apparence d’un jeune garçon, on retrouve de nombreuses légendes à son sujet dans des ouvrages littéraires vieux de plusieurs milliers d’années. Son plat préféré est le tofu aux amandes de l’Auberge Wangshu. Il apprécie particulièrement ce mets parce qu’il a le goût d’un doux rêve qu’il a jadis dévoré. »

Compétences Xiao

Compétences actives

Attaque normale – Coup de tourbillon : Enchaîne jusqu’à 6 coups de lance.

: Enchaîne jusqu’à 6 coups de lance. Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour exécuter une attaque ascendante.

: Consomme de l’endurance pour exécuter une attaque ascendante. Attaque plongeante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol. Xiao ne subit pas de DGT lorsqu’il exécute une attaque descendante.

: Plonge depuis les airs pour frapper le sol. Xiao ne subit pas de DGT lorsqu’il exécute une attaque descendante. Cycle du vent lemniscatique : Xiao se précipite vers l’avant, infligeant des dégâts Anémo aux ennemis sur sa route. Peut être utilisé dans les airs. Possède 2 charges.

: Xiao se précipite vers l’avant, infligeant des dégâts Anémo aux ennemis sur sa route. Peut être utilisé dans les airs. Possède 2 charges. Fléau du mal : Augmente la portée d’attaque et les dégâts de Xiao, convertit les dégâts physiques en dégâts Anémo et augmente la hauteur de saut. Draine les PV de Xiao en continu. L’effet prend fin si Xiao est vaincu ou quitte le champ de bataille.

Compétences passives

Dompteur de démons – Conquérant du mal : Xiao inflige 5% de dégâts supplémentaires tant que Fléau du mal est actif. Un cumul de 5% de dégâts supplémentaires est ensuite appliqué toutes les 3 secondes tant que dure la compétence. Cumul max : 25% de dégâts supplémentaires.

: Xiao inflige 5% de dégâts supplémentaires tant que Fléau du mal est actif. Un cumul de 5% de dégâts supplémentaires est ensuite appliqué toutes les 3 secondes tant que dure la compétence. Cumul max : 25% de dégâts supplémentaires. Dissolution d’éon – Chute des cieux : Cycle du vent lemniscatique inflige 15% de dégâts en plus lorsqu’il est relancé dans les 7 secondes. Cet effet dure 7 secondes et peut être cumulé 3 fois au maximum. Le délai est réinitialisé à chaque nouveau cumul.

: Cycle du vent lemniscatique inflige 15% de dégâts en plus lorsqu’il est relancé dans les 7 secondes. Cet effet dure 7 secondes et peut être cumulé 3 fois au maximum. Le délai est réinitialisé à chaque nouveau cumul. Transcendance – Contrôleur de gravité : Réduit la consommation d’endurance des personnages de l’équipe de 20% lors de l’escalade. Ne peut pas être cumulé avec d’autres aptitudes passives ayant les mêmes effets.

Constellation

Dissolution d’éon – Destructeur de mondes : Confère une charge supplémentaire pour Cycle du vent lemniscatique.

: Confère une charge supplémentaire pour Cycle du vent lemniscatique. Annihilation d’éon – Fleur du kaléidoscope : La recharge d’énergie de Xiao augmente de 25% lorsqu’il fait partie de l’équipe mais n’est pas déployé.

: La recharge d’énergie de Xiao augmente de 25% lorsqu’il fait partie de l’équipe mais n’est pas déployé. Dompteur de démons – Déité de la colère : Niveau de compétence Cycle du vent lemniscatique +3.

: Niveau de compétence Cycle du vent lemniscatique +3. Transcendance – Extinction de la souffrance : Xiao bénéficie d’un bonus de défense de 100% quand ses PV sont inférieurs à 50%.

: Xiao bénéficie d’un bonus de défense de 100% quand ses PV sont inférieurs à 50%. Evolution d’éon – Origine de l’ignorance : Niveau de compétence Fléau du mal + 3.

: Niveau de compétence Fléau du mal + 3. Dompteur de démons – Gardien Yaksha : Lorsque Fléau du mal est actif, les attaques plongeantes touchant au moins deux ennemis confèrent immédiatement une charge de Cycle du vent lemniscatique supplémentaire, qui peut être activée dans la seconde qui suit, même s’il n’est pas entièrement rechargé.

Comment jouer Xiao

Xiao est un main DPS, qui va rester assez longtemps sur le terrain, notamment à cause de son ulti qui lui permet d’enchaîner les attaques à grande vitesse. Il faut très vite aller charger son ulti qui provoque beaucoup de dégâts de zones, et ne pas hésiter à déclencher son attaque élémentaire même en l’air pour rapidement accumuler de l’énergie.

Xiao est ainsi particulièrement dévastateur lorsque l’on fait face à des groupes d’ennemis, et a contrario, est légèrement moins optimisé pour les duels. Il faut aussi avoir conscience que Xiao n’est pas vraiment le personnage Anémo qui aura besoin le plus de dispersion (contrairement à un Kazuha), et va donc aller chercher la force brute avec ses compétences, c’est pourquoi on peut se passer de réactions élémentaires avec lui.

Avec qui jouer Xiao ?

Etant donné que Xiao a tendance a vite perdre de la vie, un bouclier n’est jamais de trop avec lui. C’est pourquoi on voit souvent des équipes avec deux Géo (Zhongli – Albedo) ainsi qu’une batterie Anémo pour Xiao, le plus souvent Sucrose et surtout Jean, qui va le soigner. Bennett peut également être efficace.

Meilleur équipement Xiao

Quelle arme pour Xiao ?

Lance de jade ailée (5 étoiles) : Son passif et son Taux critique en font l’un des meilleurs choix pour Xiao.

(5 étoiles) : Son passif et son Taux critique en font l’un des meilleurs choix pour Xiao. Bâton de Homa (5 étoiles) : Offre un boost de PV non négligeable pour le personnage, qui perd vite sa santé, et a droit à un taux de dégâts critique important.

(5 étoiles) : Offre un boost de PV non négligeable pour le personnage, qui perd vite sa santé, et a droit à un taux de dégâts critique important. Scion de la victoire (4 étoiles) : Même principe que pour la Lance de jade ailée.

(4 étoiles) : Même principe que pour la Lance de jade ailée. Lance de Rochenoire (4 étoiles) Augmente les dégâts critiques ainsi que l’attaque.

(4 étoiles) Augmente les dégâts critiques ainsi que l’attaque. Guisarme stellaire (4 étoiles) : L’option free-to-play, qui sera utile pour celles et ceux qui n’ont pas d’armes 5 étoiles ou de 4 étoiles meilleure que celle-ci.

Meilleur set pour Xiao

Rideau du gladiateur (2 pièces) et/ou Réminiscence nostalgique (2 pièces) : Tout simplement pour booster l’attaque de Xiao, en bon main DPS qu’il est.

(2 pièces) et/ou (2 pièces) : Tout simplement pour booster l’attaque de Xiao, en bon main DPS qu’il est. Ombre de la Verte Chasseuse (2 pièces) : Va permettre de booster un peu les dégâts Anémo de Xiao, à combiner avec l’un des deux autres sets.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : ATK %

: ATK % Coupe : Dégâts Anémo

: Dégâts Anémo Coiffe/Couronne : Dégâts Critiques / Taux Critique

Quelles sub-statistiques en premier pour Xiao ?

Taux Critique Dégâts Critiques ATK % Recharge d’énergie Maîtrise d’énergie

Matériaux d’élévation et d’aptitudes de Xiao

Matériaux d’élévation Xiao

Voici tout ce qu’il faudra pour monter en élévation le niveau de Xiao :

Niveau 20 : 1 x Eclat de Turquoise Vaydua / 3 x fleurs de Qingxin / 3 x Bave de Blob / 20.000 moras

: 1 x Eclat de Turquoise Vaydua / 3 x fleurs de Qingxin / 3 x Bave de Blob / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment de Turquoise Vaydua / 2 x Jades juvéniles / 10 x fleurs de Qingxin / 15 x Bave de Blob / 40.000 moras

: 3 x Fragment de Turquoise Vaydua / 2 x Jades juvéniles / 10 x fleurs de Qingxin / 15 x Bave de Blob / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment de Turquoise Vaydua / 4 x Jades juvéniles / 20 x fleurs de Qingxin / 12 x Mucus de Blob / 60.000 moras

: 6 x Fragment de Turquoise Vaydua / 4 x Jades juvéniles / 20 x fleurs de Qingxin / 12 x Mucus de Blob / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau de Turquoise Vaydua / 8 x Jades juvéniles / 30 x fleurs de Qingxin / 18 x Mucus de Blob / 80.000 moras

: 3 x Morceau de Turquoise Vaydua / 8 x Jades juvéniles / 30 x fleurs de Qingxin / 18 x Mucus de Blob / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Morceau de Turquoise Vaydua / 12 x Jades juvéniles / 45 x fleurs de Qingxin / 12 x Essence de Blob / 100.000 moras

: 6 x Morceau de Turquoise Vaydua / 12 x Jades juvéniles / 45 x fleurs de Qingxin / 12 x Essence de Blob / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre de Turquoise Vaydua / 20 x Jades juvéniles / 60 x fleurs de Qingxin / 24 x Essence de Blob / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Xiao

Voici les matériaux et guides requis pour monter les Aptitudes de Xiao :

9 x Enseignement de la Prospérité / 63 x Guide de la Prospérité/ 114 x Philosophie de la Prospérité

18 x Bave de Blob / 93 x Mucus de Blob / 66 x Essence de Blob

18 x Ombre du guerrier

Genshin Impact est accessible gratuitement sur PC, PlayStation 4 & 5 et smartphones. N’hésitez pas à consulter nos différents guides sur le jeu pour en savoir plus.

Pour plus d’astuces, consultez notre soluce complète de Genshin Impact. Vous pouvez aussi revenir sur l’index de notre guide complet de tous les personnages ou encore nos articles sur l’emplacement des Anémoculus et des Géoculus.