Genshin Impact : Tighnari nous parle de la forêt de Sumeru dans un nouveau trailer

Genshin Impact s’apprête à vivre un très grand changement avec l’arrivée de sa version 3.0. La communauté pourra découvrir une nouvelle région, Sumeru, et surtout un nouvel élément, le Dendro. Tighnari et Collei en seront les deux ambassadeurs en tant que premiers personnages jouables Dendro, et puisque Tighnari est un personnage 5 étoiles, il a droit à sa vidéo de présentation pour nous permettre d’en apprendre un peu plus sur lui.

Le garde-forestier aux grandes oreilles

Tighnari est un jeu chercheur de Sumeru qui s’occupe de protéger la forêt et les personnes qui s’y aventurent. Il s’intéresse à la botanique et est décrit comme étant très doué, en plus d’être très chaleureux.

En combat, sa deuxième flèche chargée lui permet de générer d’autres flèches qui vont suivre les ennemis pour infliger des dégâts Dendro. Sa première aptitude nommé « Mine de vijnana-phala » génère une zone Dendro qui inflige régulièrement des dégâts aux ennemis, tout en créant des illusions pour les attirer. Son attaque la plus puissante, « Flèche de liane artificielle », lui permet de tirer six flèches Dendro à tête chercheuse.

Tignhari ne sera disponible en jeu qu’à partir du 24 août, date de la mise à jour 3.0, mais il est déjà au coeur d’un nouvel événement web avec plein de récompenses à obtenir.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.