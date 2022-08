Genshin Impact : La version 3.0 se présente avec Sumeru, l’élément Dendro, Tighnari, Collei… Tout savoir

Genshin Impact s’apprête à prendre un grand tournant avec sa version 3.0, qui est un événement pour le jeu. Cette nouvelle mise à jour va nous présenter la région inédite de Sumeru, la nation de l’élément Dendro. C’est la première fois que l’on aura droit à des personnages jouables avec cet élément, ce qui devrait changer pas mal de choses dans la manière d’aborder le gameplay. Cette région et ce nouvel élément ont été largement mis en avant dans le live de présentation de la version 3.0, que l’on résume ici. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.0 de Genshin Impact.

Bienvenue à Sumeru

On commence par le trailer de la version 3.0, qui nous montre une nouvelle quête d’Archon qui s’étalera jusqu’à la version 3.2, sachant que les deux premiers chapitres seront accessible avec la 3.0.

Notre personnage pourra voyager à travers la région de Sumeru, qui est marquée par la disparition de l’Archon Dendro. Il a été remplacé il y a 500 ans par Kusanali, mais cette jeune Archon n’est pas encore très connue, ni appréciée par les habitants de la région.

On croisera donc beaucoup de personnages au cours de cette quête, qui promet d’être épique et qui va certainement mettre en scène des membres des Fatui.

Le Dendro, le nouvel élément

Cette mise à jour introduit donc le dernier élément de Genshin Impact, le Dendro. On a déjà pu le voir dans de nombreuses vidéos par le passé.

Ce nouvel élément va surtout réagir avec les éléments Pyro, Hydro et Electro avec divers combinaisons à effectuer en combat. Mais il ne sera pas utile que pour les affrontements, puisque la région de Sumeru introduit de nouveaux moyens de se déplacer, en faisant pousser des plantes par exemple.

Nouveaux personnages et bannières de la 3.0

Trois nouveaux personnages sont attendus pour cette version 3.0. Tighnari peut créer une zone Dendro et réduit ses attaques chargées, tandis que son attaque ultime lance plusieurs flèches Dendro à tête chercheuse. On pourra également mieux le découvrir à l’occasion de sa quête de personnage.

Collei peut quant à elle lancer un boomerang avec l’élément Dendro, et peut ensuite créer une zone Dendro dans laquelle une poupée Dendro sautera un peu partout pour infliger des dégâts. Pour Dori, elle pourra utiliser ses outils comme une lampe magique pour infliger des gros dégâts Electro.

Pour ce qui est des bannières, ce sera 4 bannières qui seront disponibles. Dans la phase 1, on aura d’abord Tighnari et Zhongli en personnages 5 étoiles, avec Collei en tant que personnage 4 étoiles dans les deux cas. Pour la phase 2, Ganyu et Kokomi seront toutes les deux de retour, et seront accompagnées par Dori.

Fait important à noter, dès la version 3.1, Tighnari sera disponible dans la bannière permanente du jeu, ce qui marque le premier ajout d’un personnage 5 étoiles dans cette bannière depuis le lancement du jeu.

Le point sur les armes, les artéfacts et les monstres

Qui dit nouvelle région, dit également nouvelle faune. Vous croiserez des tas d’animaux différents lors de vos aventures, mais aussi des monstres féroces, comme des gardiens des ruines à l’apparence de dinosaures.

Deux nouveaux boss seront présents, avec d’abord une sorte d’animal Dendro, qui promet d’être rapide et dangereux, et une Fleur géant Electro, dont il faudra attaquer le noyau.

Pour lutter contre eux, on aura accès à des nouvelles armes originaires de la région de Sumeru. En plus d’un nouvel arc 5 étoiles et d’un autre 4 étoiles à obtenir sur les bannières, vous pourrez crafter 5 nouvelles armes 4 étoiles aux couleurs de la région.

Evidemment, vous pourrez aussi obtenir deux sets d’artefacts en plus dans un nouveau donjon. Le premier set n’est autre que le set Dendro, qui va améliorer les dégâts Dendro de 15%, et va baisser la défense élémentaire Dendro des ennemis. Le deuxième set augmentera la maitrise élémentaire (une donnée importante pour l’élément Dendro), qui va soit augmenter l’attaque ou la maitrise élémentaire de votre équipe en fonction des éléments des personnages.

Les nouveaux événements

Forcément, cette mise à jour sera riche en nouveaux événements. On commencera tout d’abord par retrouver les habituels événements liées aux lignes d’énergies et à Richesses perdues, avec ce dernier qui devrait donner accès à une nouvelle Fée de couleur verte.

On pourra ensuite prendre part à un événement qui aura pour but de nous faire découvrir la région de Sumeru. Entre des combats et de l’exploration, diverses activités nous seront proposées pour gagner des points et débloquer des récompenses, comme un exemplaire de Collei gratuit.

On notera ensuite trois événements avec des combats en arène. Dans le premier, on aura accès à des teams préconstruites avec des potions pour obtenir des buffs. Le deuxième nous demandera de prendre en photo en plein combat les ennemis afin de révéler leurs points faibles, et le dernier sera lié à l’application d’élément, à faire avec le bon timing pour récolter des bonus.

Changement dans le planning des mises à jour

Habituellement, miHoYo nous avait habitué à sortir une mise à jour toutes les 6 semaines. Mais la pandémie a bouleversé le calendrier, ce qui veut dire que le studio a maintenant trois semaines de retard sur son planning de base. Et il compte bien les rattraper.

Ce qui veut dire que les 3 prochaines mises à jour ne dureront plus que 5 semaines au lieu de 6 semaines. Voici le planning des mises à jour à venir après la 3.0 :

Version 3.1 : 28 septembre (jour de l’anniversaire du jeu)

: 28 septembre (jour de l’anniversaire du jeu) Version 3.2 : 2 novembre

: 2 novembre Version 3.3 : 7 décembre

Les codes primo-gemmes

Le stream de présentation nous permet de mettre la main sur des codes primo-gemmes. Attention cependant, ces codes ne sont valables que quelques heures seulement. Voici les codes primo-gemmes à entrer :

8ANCKTWYVRD5

EA7VKTFHU9VR

KT7DKSFGCRWD

Quand sortira la version 3.0 de Genshin Impact ?

La version 3.0 de Genshin Impact sortira comme prévu le 24 août prochain, aux alentours de 4 heures du matin. N’oubliez pas que vous pourrez obtenir des primo-gemmes en compensation de la maintenant (environ 600, comme d’habitude).

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.