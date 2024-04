Genshin Impact : La version 4.6 du jeu sera présentée le 12 avril prochain, avec Arlecchino au programme

Les projecteurs sont braqués sur Arlecchino

Avant la sortie de la version 4.6 qui devrait arriver d’ici deux semaines, HoYoverse présentera le contenu de cette mise à jour dans un livestream spécial qui sera diffusé le 12 avril prochain à partir de 14 heures.

Ce programme spécial devrait donc en toute logique mettre l’accent sur Arlecchino. La membre des Fatui est présente dans le jeu depuis la version 4.0, mais c’est seulement à partir de cette mise à jour qu’il sera possible de la contrôler, du moins si vous arrivez à l’obtenir en dépensant vos primo-gemmes. On espère aussi que cette émission mettra en avant des nouveautés intéressantes qui permettront à la communauté de patienter plus sagement, comme une quête d’Archon ou des événements inédits et prenants. Réponse ce vendredi.

#GenshinImpact #GenshinSpecialProgram Annonce du programme spécial de la version 4.6 de Genshin Impact Chers voyageurs, c'est l'heure de l'annonce ! Le programme spécial de la nouvelle version de Genshin Impact sera diffusé le 12 avril 2024 à 14 h 00 (CEST) sur nos chaînes… pic.twitter.com/rKzA2OlMjJ — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) April 10, 2024

