Genshin Impact : Arlecchino sera enfin jouable à partir de la version 4.6 du jeu

C’est cette semaine que Genshin Impact passe à sa version 4.5, avec une mise à jour qui apportera un nouveau personnage jouable ainsi que divers événements in-game. Mais comme chaque lundi précédent l’arrivée d’une mise à jour pour le jeu, on a droit à un aperçu de l’update qui arrivera six semaines plus tard. La version 4.6 a donc brièvement été teasée avec le personnage inédit qui intégrera le casting du jeu à cette occasion, et celui-ci est plutôt attendu chez la communauté.